ChatGPT pour iOS prend en charge Siri et les raccourcis

ChatGPT a pris le monde d’assaut. Le modèle de langage d’IA a récemment lancé une application pour iPhone, vous permettant de rester en contact avec lui et d’obtenir rapidement des réponses si vous en avez besoin pendant vos déplacements. Aujourd’hui, cette application iOS fait l’objet de mises à jour substantielles.

OpenAI apporte de nouvelles améliorations à la version iOS de ChatGPT, les plus notables étant l’intégration de Raccourcis, qui permet aux utilisateurs d’associer le modèle de langage, ainsi que vos invites et ses propres résultats, à d’autres applications et services. Les intégrations de ChatGPT sont disponibles dans la version navigateur de l’IA depuis un certain temps déjà, et vous pouvez les utiliser avec votre smartphone grâce à cette mise à jour.

De plus, l’intégration de Siri a été introduite, ce qui permet aux utilisateurs d’appeler ChatGPT à l’aide de commandes vocales ou de créer des raccourcis à l’aide de Siri. D’autres ajouts dans cette mise à jour incluent une nouvelle capacité de glisser-déposer, qui permet aux utilisateurs de transférer facilement des messages de l’interface de ChatGPT vers d’autres applications sur leurs appareils iOS. La prise en charge de l’iPad est également améliorée, ce qui permet d’utiliser tout l’écran au lieu de se limiter à une version surdimensionnée de l’application iOS.

Sur l’iPad, ChatGPT fonctionne désormais en mode plein écran, optimisé pour l’interface de la tablette. Ce changement, ainsi que le glisser-déposer, le rendra probablement préférable à l’utilisation de la version du chatbot dans le navigateur Web, ce que de nombreux utilisateurs d’iPad faisaient encore avant la sortie de la version d’aujourd’hui. La mise à jour pourrait également entraîner de nouveaux téléchargements de l’application ChatGPT, qui s’est hissée en tête de l’App Store dès son lancement, avec un demi-million d’installations en moins d’une semaine.

Si vous souhaitez essayer cette mise à jour, n’hésitez pas à la télécharger sur l’App Store dès maintenant.