Les livraisons de Raspberry Pi augmentent, mais les prix ne diminuent pas

Pour les plus pressés, sachez que le Raspberry Pi 5 pourrait faire son apparition en 2024 (au plus tôt).

Upton qualifie de « douloureuses » les deux années précédentes au cours desquelles il a fallu faire face à des pénuries, mais il proclame que cette époque est révolue et que cette année sera la meilleure en termes de ventes d’ordinateurs monocartes et de modules Raspberry Pi .