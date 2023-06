Le stock de Raspberry Pi atteindra 1 million d’unités par mois à partir de juillet

Il y aura un stock d’un million d’unités de produits Raspberry Pi disponibles au mois de juillet et tous les mois suivants jusqu’à ce que les arriérés des consommateurs soient résorbés, a déclaré le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, dans une récente lettre d’information à la communauté.

Comme l’a rapporté Tom’s Hardware jeudi, la lettre d’information promet d’apaiser la demande des clients après que les petites entreprises ont été favorisées par rapport aux consommateurs individuels lors de la pénurie de puces alimentée par la pandémie.

Le message d’Upton serait le suivant :

Nous prévoyons de vendre plus de 600 000 unités en mai, 800 000 unités en juin et, à partir de juillet, nous sommes en mesure de maintenir des mois à un million d’unités aussi longtemps qu’il le faudra pour résorber les retards accumulés par nos clients et rétablir la libre disponibilité.

Et ce, malgré les quelque 800 000 unités expédiées au premier trimestre, le « pire trimestre de l’entreprise depuis 2015 », selon la lettre d’information.

Le stock est apparemment ressuscité avec l’aide de Sony, qui stocke les « éléments » de la nomenclature du Raspberry Pi, a déclaré Upton. Sony vend des capteurs d’image Raspberry Pi depuis 2016 et a acheté une participation minoritaire dans la société en avril. Raspberry Pi a maintenant un contrat de fabrication de 11 ans avec Sony, et dans une interview de mai avec Jeff Geerling, Upton a déclaré que Sony fabrique maintenant « tous les produits Raspberry Pi de base ».

Le deuxième trimestre 2023 a permis une « reprise rapide de l’approvisionnement en silicium ». Aujourd’hui, Upton se sent plutôt optimiste et prédit qu’il se vendra cette année plus d’ordinateurs monocartes et de modules Raspberry Pi que jamais. « Les deux années écoulées depuis le début des pénuries en 2021 ont été douloureuses, mais nous sommes convaincus que ces pénuries sont derrière nous », a déclaré le PDG.

Vérification des stocks

Avant de vous réjouir à l’idée de terminer ce projet que vous n’avez pas eu le temps d’achever, jetons un coup d’œil rapide sur l’état actuel des stocks par rapport à la dernière promesse d’Upton.

Dans l’interview mentionnée ci-dessus avec Geerling il y a deux semaines, Upton a dit que les stocks de Zero et Zero 2 commenceraient à revenir et a également dit qu’il y aurait une récupération « substantielle » pour les 3, 3B+, et 4.

À l’heure où j’écris ces lignes, les modèles Zero, Zero 2 W, 3 et 3B+ sont en rupture de stock chez les revendeurs agréés de Raspberry Pi. Le Pi 4 est cependant disponible, tout comme le 3A+. Bien entendu, le stock ayant fluctué au cours des derniers mois, il est possible que tout change au moment de la publication de cet article.

En attendant, la disponibilité des accessoires est également aléatoire, le Compute Module 4, par exemple, n’étant pas disponible chez les revendeurs de Pi à l’heure où j’écris ces lignes.

Le réapprovisionnement des unités Raspberry Pi disponibles n’est pas seulement une question d’argent (bien que je suis sûr qu’il s’agit également d’un facteur important), mais il s’agit également de s’assurer que les amateurs ne perdent pas leur appétit pour le Pi.

Reconquérir les consommateurs

Upton a admis avoir négligé la demande des fabricants lorsqu’il a été contraint de choisir entre fournir les entreprises et les particuliers. Ce choix a été « la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre dans ma carrière », a déclaré Upton à Geerling en mai. Rétrospectivement, le dirigeant aurait stocké des puces BCM2835 pour aider à remplir les rayons. Mais Raspberry Pi ne l’a pas fait et a fini par prendre du retard sur les commandes, et la perception d’une pénurie a incité les gens à stocker des Pis, ce qui a nui davantage à la disponibilité, selon le PDG.

Pendant ce temps, les problèmes d’approvisionnement en 2021 ont conduit le Pi 4 à revenir au prix plus élevé de 2020, bien que la société ait initialement qualifié la réduction du prix du Pi 4 de 2 Go de « permanente ».

Un stock peu fiable et des prix plus élevés, c’est beaucoup demander aux clients, surtout à ceux qui sont créatifs et qui peuvent trouver des alternatives. Le rétablissement de la disponibilité du Pi sera essentiel pour s’assurer que les amateurs du DIY restent avides de Pi à l’avenir.