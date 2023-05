Pourquoi les Raspberry Pi sont-ils si chers ?

L’ordinateur monocarte Raspberry Pi est apparu pour la première fois sur la scène en 2012 en tant que carte pour les amateurs du DIY, les programmeurs et les enfants. Avec ses spécifications bas de gamme, sa faible consommation d’énergie et son prix encore plus bas, il a connu un succès immédiat. Mais en 2023, l’achat d’un Raspberry Pi est onéreux. Voici pourquoi.

À l’origine, le Raspberry Pi a été conçu comme un outil pédagogique pour les écoles britanniques, dans l’idée que chaque élève puisse en utiliser un pour apprendre le codage, l’électronique de base, etc. Avec un prix d’une quarantaine d’euros, il était à la portée de toutes les salles de classe et de la plupart des ménages.

Grâce à l’utilisation de logiciels libres sur du matériel libre, le prix du Pi est resté bas, même si les capacités des cartes phares de la série « B » sont montées en flèche. À l’autre extrémité du spectre, les récentes cartes à bas prix, telles que la série Raspberry Pi Zero, offrent des performances bien supérieures à celles du Pi original, pour un prix dérisoire d’environ 5 à 10 euros.

Pourquoi l’achat d’un Raspberry Pi est-il si coûteux ?

Si vous achetez un Raspberry Pi auprès d’un revendeur agréé, vous constaterez qu’ils sont encore très abordables, avec un Raspberry Pi 4B de 8 Go vendu aux alentours de 80 euros.

Malheureusement, les revendeurs officiels sont souvent en rupture de cartes Raspberry Pi. Et s’ils sont en rupture de stock, vous devrez peut-être en acheter une auprès d’une source non officielle telle qu’eBay, Amazon ou Amazon Marketplace.

La rupture de stock est due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont affecté tous les composants utilisant des semi-conducteurs. La gamme Raspberry Pi n’est pas la seule concernée : les cartes graphiques, ainsi que d’autres composants de PC, ont également connu des ruptures de stock et une forte demande.

Il est également difficile d’acheter une carte nue. Les revendeurs non officiels proposent généralement des kits de démarrage ou des lots contenant des accessoires tels que des câbles d’alimentation et HDMI, des switchs, des boîtiers et des ventilateurs. Vous possédez peut-être déjà un grand nombre de ces accessoires et, à proprement parler, tout ce dont le Raspberry Pi a besoin est un câble d’alimentation USB-C (pour les Pi 4 et 400 ; micro-USB pour les autres modèles) — surtout si vous prévoyez d’utiliser votre Raspberry Pi en tant que serveur.

En regardant les données historiques, on peut voir que les vendeurs tiers du modèle Pi 4 de 4 Go ont fixé leurs prix au même niveau que le prix officiel avant que les pénuries ne commencent. Le prix a atteint un sommet en avril 2022, avant de connaître une chute brutale, puis de se stabiliser.

Les prix des Raspberry Pi baissent

Malgré une hausse modeste du prix officiel, votre portefeuille sera moins touché si vous achetez un Raspberry Pi aujourd’hui plutôt qu’il y a plusieurs mois. En effet, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement en amont s’atténuent et, dans un article de blog datant de décembre 2022, le PDG de Raspberry Pi Ltd, Eben Upton, a déclaré : « Nous pouvons affirmer en toute confiance qu’après un premier trimestre maigre, nous nous attendons à ce que l’approvisionnement retrouve ses niveaux prépandémiques au cours du deuxième trimestre 2023 et qu’il soit illimité au cours du second semestre de l’année ».

Si ses prévisions sont exactes et qu’aucun autre événement inattendu n’a d’effet négatif sur la chaîne d’approvisionnement en silicium, vous devriez pouvoir acheter un Raspberry Pi de n’importe quel type chez n’importe quel revendeur au prix recommandé. En attendant, vous pouvez utiliser un service tel que RPiLocator pour trouver des cartes Raspberry Pi auprès des revendeurs officiels.

D’autres développements à venir pour le Raspberry Pi

Les modèles phares du Raspberry Pi sortent généralement tous les ans ou tous les deux ans depuis le lancement du Raspberry Pi original en 2012. Ces dernières années ont été inhabituelles, car nous n’avons pas vu de nouveaux modèles haut de gamme majeurs lancés depuis le Pi 4B en 2019 — seulement des variantes dans la quantité de RAM, et le Pi 400, qui est un 4B intégré dans un clavier.

Eben Upton a suggéré que le Raspberry Pi 5 pourrait faire son apparition en 2024 (au plus tôt), mais on ne peut que deviner quelles seront ses spécifications.