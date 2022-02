Qu’est-ce qu’un Raspberry Pi et que puis-je faire avec en 2022 ?

Depuis des années, le Raspberry Pi, le petit ordinateur le plus innovant au monde, a bouleversé le monde de la technologie. Cet ordinateur prêt à l’emploi n’est pas plus gros qu’une carte de crédit et se glisse facilement dans votre poche, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous. Il suffit de brancher l’appareil sur n’importe quel moniteur ou téléviseur, car il n’est pas livré avec son propre écran, et le tour est joué.

Mais que pouvez-vous faire avec un Raspberry Pi ? En bref : la plupart des activités que vous appréciez lorsque vous utilisez un ordinateur ordinaire, et même plus. Vous pouvez tout faire, de la gestion d’écrans LED à la création d’une station météorologique, en passant par l’utilisation de votre Raspberry Pi comme serveur Web à faible coût et les projets de domotique.

Les possibilités sont quasi infinies avec cet ingénieux appareil. Voici quelques projets sympas, excentriques et pratiques qui pourraient inspirer votre prochaine construction de Raspberry Pi en 2022.

Qu’est-ce qu’un Raspberry Pi ?

Développé au Royaume-Uni par la Fondation Raspberry Pi, ce petit appareil bon marché a changé la façon dont les gens explorent l’informatique et accomplissent leurs tâches quotidiennes. Cette minuscule carte de circuit vert avec des composants électroniques intégrés met la puissance de l’informatique dans la paume de votre main.

C’est un excellent moyen pour les débutants en informatique de comprendre la programmation, le codage et l’informatique. Mais c’est aussi un moyen peu onéreux d’apporter des connaissances informatiques à n’importe quel projet.

Pour commencer, il suffit de brancher l’ordinateur monocarte sur un écran ou un téléviseur à l’aide d’un port micro USB et de le connecter à un clavier et une souris standard. La société vend même des périphériques Raspberry Pi officiels — un clavier et une souris — qui se branchent sur son appareil. Il existe également divers accessoires disponibles auprès de différentes entreprises, notamment des cartes d’extension, des alimentations USB-C et autres, ainsi que des modules de caméra.

Vous vous demandez peut-être de quels connecteurs vous avez besoin pour utiliser votre Raspberry Pi. En fonction du modèle que vous utilisez, vous aurez besoin d’un câble micro HDMI vers HDMI ou d’un câble standard HDMI vers HDMI avec un adaptateur micro HDMI pour connecter votre appareil au port HDMI d’un moniteur ou d’un autre écran. Il dispose également de broches d’entrée/sortie à usage général qui peuvent être utilisées pour se connecter à divers composants en fonction du projet sur lequel vous travaillez.

Le système d’exploitation du Raspberry Pi (précédemment appelé Raspbian) est un système d’exploitation basé sur Debian. Il s’agit d’un système basé sur Linux, gratuit et open source, qui fonctionne avec divers appareils, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des serveurs. Bien que certains modèles de Raspberry Pi puissent fonctionner sous Windows, Linux est le système recommandé pour ces appareils.

À quoi peut servir un Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi peut être utilisé pour apprendre des langages de programmation, tels que Scratch et Python, et pour apprendre le fonctionnement des ordinateurs, mais ses utilisations sont bien plus larges que cela. Il fonctionne comme un ordinateur portable ou de bureau ordinaire, vous permettant de surfer sur le Web, de regarder des vidéos, de créer des feuilles de calcul et des documents de traitement de texte, et de jouer (ne vous emballez pas trop, car il n’est pas très puissant comparé à un ordinateur portable ou de bureau).

Les créateurs numériques ont également adopté les Raspberry Pi, car ils peuvent être programmés pour des tâches et des objectifs spécifiques. Ces appareils ont été utilisés dans divers projets, notamment des machines dédiées à la musique, des stations météorologiques et des routeurs Wi-Fi.

Modèles de Raspberry Pi

Si les premiers concepts du Raspberry Pi ont vu le jour en 2006, le premier modèle — le Raspberry Pi Model B — a été commercialisé en 2012. Depuis lors, de nombreux modèles ont vu le jour.

Voici quelques modèles disponibles pour les utilisateurs :

Raspberry Pi Pico : Cette nouvelle carte à microcontrôleur Raspberry Pi est flexible et super abordable. Elle est programmable en C et MicroPython

Raspberry Pi 400 : Cette carte Raspberry Pi offre un ordinateur personnel complet avec un processeur quadricœur 64 bits intégré dans un clavier portable

Raspberry Pi 4 Model B : Le Raspberry Pi 4 Model B vous permet de faire fonctionner deux moniteurs à la fois avec une sortie 4K, ce qui vous permet de jongler facilement avec plusieurs onglets et tâches

Raspberry Pi 4 Compute Module : Ce modèle intègre la puissance du Raspberry Pi 4 dans un modèle encore plus petit et plus compact, conçu pour les applications profondément intégrées. Il est également doté d’un processeur ARM Cortex-A72 à quatre cœurs et d’une double sortie vidéo

Raspberry Pi 3 Model A+ : Cette version offre le même format mécanique que le Raspberry Pi 1 Model A+ mais avec un processeur quad-core 64-bit de 1,4 GHz

Raspberry Pi 3 Model B+ : Il s’agit de la révision finale de la troisième génération de l’ordinateur monocarte Raspberry Pi. Elle a également ajouté la connectivité Ethernet Gigabit à l’appareil

Raspberry Pi 3 B : Cet ordinateur monocarte était doté de capacités LAN sans fil et Bluetooth. Il s’agit du modèle le plus ancien de la 3e génération de Raspberry Pi, qui remplace le Model 2 B.

Raspberry Pi 1 B+ : Il s’agit de la version finale du modèle d’ordinateur Raspberry Pi original qui a remplacé le modèle B et qui a ensuite été remplacé par le modèle 2 B

Raspberry Pi 1 A+ : Il a remplacé le modèle A original et est considéré comme la variante à bas prix du Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero 2 W: Ce modèle est aussi petit que le Zero mais 5 fois plus rapide avec un processeur ARM Cortex-A53 quadricœur 64 bits qui fonctionne à 1 GHz

Raspberry Pi Zero : Ce super petit ordinateur monocarte est deux fois plus petit que le modèle A+ et deux fois plus puissant.

Différences entre un Raspberry Pi et un ordinateur normal

Bien que votre Raspberry Pi et votre traditionnel ordinateur puissent effectuer un grand nombre de tâches identiques, il existe quelques différences essentielles liées à leur conception et à leur fonctionnement.

La distinction la plus notable réside dans le facteur de forme du Raspberry Pi, notamment sa taille et sa forme. Son design élégant et compact — il peut tenir dans la paume de votre main ou dans votre poche — le rend portable, surtout si on le compare à un PC de bureau ou même à un ordinateur portable.

En termes de prix, le Raspberry Pi est beaucoup plus abordable qu’un ordinateur ordinaire, avec de nombreux modèles à partir de 40 euros seulement, et le dernier Raspberry Pi Pico ne coûte que 5 euros.

Les micro-ordinateurs ont moins de mémoire vive (RAM) et de stockage que les ordinateurs traditionnels ou les ordinateurs portables, il est donc recommandé d’utiliser une carte SD et d’autres options pour étendre les deux. Les appareils Raspberry Pi ne sont pas non plus équipés d’un écran. Pour les utiliser, vous devez les brancher sur un écran d’ordinateur ou de télévision.

Utilisations créatives des Raspberry Pi

Les utilisateurs et les amateurs de Raspberry Pi ont adapté leur appareil à des utilisations uniques et créatives. Voici quelques projets Raspberry Pi, au cas où vous chercheriez l’inspiration pour travailler avec votre propre appareil.

Construisez une machine d’arcade rétro

Si vous aimez les jeux rétro, le Raspberry Pi vous offre une toute nouvelle façon de découvrir les jeux vidéo classiques. Vous pouvez construire votre propre machine de jeu, émulant un large éventail de plateformes et de jeux, à l’aide d’un Raspberry Pi (Model 4 ou Zero), d’une carte micro SD, d’un câble HDMI, de manettes de jeu, d’un clavier et d’une souris pour la configuration, et des émulateurs de jeu appropriés.

Pensez à télécharger des logiciels comme RetroPie, RecalBox ou PiPlay, en les copiant sur votre carte SD ou en les téléchargeant directement sur votre Raspberry Pi. Lorsque vous choisissez un système d’émulation, pensez d’abord à ce à quoi vous voulez jouer, car certaines applications émulent à peu près n’importe quelle console ou système de jeu, tandis que d’autres offrent des expériences de jeu plus spécifiques.

Vous aurez également besoin des bons fichiers média en lecture seule (ROMs) et des ROMs BIOS pour que vos émulateurs puissent lancer les jeux auxquels vous voulez jouer. Vous pouvez les télécharger à partir de forums de réseaux peer-to-peer ou créer les vôtres si vous êtes prêt à relever le défi.

En ce qui concerne les contrôleurs, il en existe un certain nombre qui est compatible avec votre Raspberry Pi et qui est généralement filaire ou Bluetooth. Les contrôleurs de système spécifiques que vous devriez essayer incluent Xbox One, Xbox 360, et PlayStation 3 et 4.

Créer un robot

Si le Raspberry Pi peut être utilisé pour de nombreuses choses, il est devenu un outil incontournable dans le monde de la robotique. Vous pouvez améliorer vos compétences en programmation et vous amuser en apprenant à construire et à coder vos propres projets de robots à l’aide de votre micro-ordinateur.

Il existe de nombreuses petites voitures robotisées, des buggys, des chars, des animaux et d’autres modèles que vous pouvez créer avec Raspberry Pi. Vous pouvez acheter l’un des nombreux kits de démarrage disponibles en ligne — certains vous permettent même de personnaliser votre projet — ou trouver des instructions et acheter le matériel nécessaire pour le construire vous-même (par exemple, des moteurs, une carte de contrôle des moteurs et des roues).

Il faut savoir que la construction d’un robot est l’un des projets les plus compliqués que vous pouvez entreprendre lorsque vous débutez avec Raspberry Pi. La plupart des kits et des modèles nécessitent l’utilisation de commandes Python pour contrôler votre buggy, et beaucoup ne sont pas compatibles avec Scratch.

Jouez à Minecraft

Minecraft peut être un excellent moyen d’apprendre à programmer, surtout lorsqu’une version gratuite du jeu est disponible pour les utilisateurs de Raspberry Pi. Le jeu est conçu pour vous enseigner différents langages de programmation tout en jouant.

Il y a beaucoup de similitudes avec le Minecraft traditionnel. Les utilisateurs commencent par construire des structures en se déplaçant dans le monde virtuel du jeu.

Dans la version Raspberry Pi, Minecraft vous permet d’ouvrir le code et de vous essayer au langage de programmation pour concevoir et créer votre monde de jeu une fois que vous êtes à l’aise avec les bases du jeu. C’est tout aussi amusant que la version normale du jeu, mais vous développez des compétences informatiques importantes en même temps.

Alors, qu’allez-vous bricoler avec votre Raspberry Pi flambant neuf ?