Twitter élargit la fenêtre d’édition des tweets pour les abonnés Blue

Il est difficile de suivre ce qui s’est passé depuis que Twitter a supprimé son ancien système de vérification au début de l’année et a introduit son abonnement ouvert à tous, Twitter Blue. Le service d’abonnement de Twitter, très décrié, a été présenté aux utilisateurs en mars 2023, avec la promesse de remettre la coche bleue, autrefois convoitée, à toute personne prête à payer.

Pour rendre l’affaire plus intéressante, la société détenue par Elon Musk a intégré un certain nombre de fonctionnalités qui ne seraient accessibles qu’aux utilisateurs de Twitter Blue. Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées aux utilisateurs de Twitter Blue figure la possibilité d’éditer des tweets. Cette fonctionnalité était toutefois assortie d’une mise en garde : les utilisateurs ne disposaient que de 30 minutes pour effectuer les modifications avant que celles-ci ne soient définitivement bloquées. Twitter vient de confirmer qu’il modifiait légèrement ce délai.

À partir d’aujourd’hui, 8 juin 2022, les abonnés à Twitter Blue disposeront d’une heure pour modifier leurs tweets, contre 30 minutes auparavant. L’information a été confirmée par le compte officiel Twitter Blue.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

—Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023