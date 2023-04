Raspberry Pi 5 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Si vous êtes sur le marché pour un ordinateur monocarte, il y a de fortes chances que votre premier choix soit quelque chose de Raspberry Pi. Bien que le modèle le plus récent de la société soit le Raspberry Pi 4, la plupart des acheteurs savent qu’il a été lancé il y a près de quatre ans, en juin 2019.

Étant donné que la Fondation Raspberry a l’habitude de mettre à niveau périodiquement la gamme Raspberry Pi, il y a de plus en plus de discussions sur la possibilité que le Raspberry Pi 5 fasse ses débuts dans un proche avenir. Cependant, en l’absence de confirmation officielle, nous ne pouvons que spéculer.

Pour mieux comprendre les perspectives de lancement du Raspberry Pi 5, il est essentiel de connaître le calendrier de sortie du Raspberry Pi jusqu’à présent.

Depuis que le premier Raspberry Pi a fait ses débuts en 2012, il y a eu trois versions générationnelles majeures, à savoir le Raspberry Pi 2 (2014), le Raspberry Pi 3 (2016) et le Raspberry Pi 4 (2019). Un rapide coup d’œil aux années de lancement de chaque génération successive révèle également que la fondation n’a pas suivi un modèle fixe. Cependant, il est également évident qu’il n’y a jamais eu plus de trois ans d’écart entre deux générations de modèles Raspberry Pi.

S’il est vrai que nous n’avons pas de réponse définitive à la question de savoir quand le Raspberry Pi 5 sortira enfin, plusieurs déclarations de personnalités notables et rapports de publications crédibles pourraient nous fournir quelques indices.

Raspberry Pi 5 : spécifications attendues

La génération actuelle de Raspberry Pi 4 est équipée d’un processeur Cortex-A72 quadricoeur cadencé à 1,5 GHz. Une mise à niveau à mi-parcours de la gamme a permis d’augmenter la vitesse d’horloge à 1,8 GHz sur le modèle le plus récent de 8 Go. Selon les prévisions actuelles, le Raspberry Pi 5 devrait être doté d’une vitesse d’horloge de 2 GHz (ou plus). Cette mise à niveau pourrait également se traduire par une amélioration des performances et de l’efficacité de la machine.

Il est question que le produit débute avec un modèle de 8 Go, avec des chances qu’un modèle de 16 Go arrive quelques mois plus tard. En outre, le Raspberry Pi 5 pourrait perdre quelques grammes en termes de poids et d’encombrement grâce à l’ajout de ports Ethernet ultraminces. En fait, cette quête de la minceur pourrait également se traduire par une réduction du nombre de ports USB. Cela étant dit, on s’attend également à ce que le produit prenne en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth en natif.

Un problème courant avec le Raspberry Pi 4 est sa tendance à chauffer pendant l’utilisation. Certains utilisateurs s’attendent à ce que le Raspberry Pi 5 soit dépourvu de ce problème. Une partie des utilisateurs espère également que le Raspberry Pi disposera enfin d’un espace de stockage embarqué grâce à un emplacement pour carte microSD.

Raspberry Pi 5 : date de lancement attendue

Jusqu’à la fin de l’année 2022, des rumeurs circulaient sur le Raspberry Pi 5, qui devrait faire ses débuts en 2023. Toutefois, ces rumeurs ont été balayées par Eben Upton, le fondateur de la Fondation Raspberry Pi. Dans une interview désormais célèbre, il a spécifiquement demandé aux gens de ne plus attendre le Raspberry Pi 5 en 2023. Cette interview a également été marquée par le fait qu’Upton a qualifié l’année 2023 d’« année de reprise ». Upton a indiqué que la Fondation Raspberry Pi, comme beaucoup d’autres entreprises, avait besoin d’un certain temps pour se remettre des effets de la pandémie COVID-19.

Cela dit, étant donné que la Fondation Raspberry Pi est connue pour ses lancements soudains et discrets, une partie des passionnés s’accroche encore à l’espoir d’un lancement possible du Raspberry Pi 5 en 2023. Si ce lancement a effectivement lieu, il est probable que le prix sera inférieur à 99 dollars. Même s’il n’y a pas de Raspberry Pi 5 en vue cette année, 2023 pourrait encore voir des itérations des modèles Raspberry Pi 4 débarquer dans les mois suivants.