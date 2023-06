Les possesseurs d’un Galaxy S23 pourront avoir la première version bêta d’Android 14 mi-juillet

Samsung est le meilleur pour ce qui est des mises à jour Android. Alors que les smartphones Pixel de Google sont les premiers dans la file d’attente pour obtenir les dernières versions du système d’exploitation Android, les smartphones de Samsung reçoivent plus de mises à jour du système d’exploitation que les Pixel et sont souvent les premiers à recevoir les mises à jour mensuelles. Il semble que Samsung va se surpasser avec un déploiement plus précoce que prévu de One UI 6 basé sur Android 14.

Samsung a lancé le programme bêta One UI 5 au début du mois d’août et a commencé le déploiement stable à la fin du mois d’octobre, près de deux mois après que Google a publié la version stable d’Android 13. La société avait déclaré qu’elle serait encore plus rapide avec Android 14 et il semble qu’elle soit sur la bonne voie pour tenir cette promesse.

Le mois dernier, il a été rapporté que Samsung testait en interne One UI 6 pour trois de ses meilleurs smartphones : le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

La société est maintenant prête à publier la version bêta d’Android 14 pour la série Galaxy S23. La source Twitter @dohyun854 a transmis des informations recueillies sur le blog sud-coréen Naver, qui révèlent que le Galaxy S23 recevra la première version bêta de One UI 6 à la mi-juillet.

One UI 6 (Android 14) Beta for Galaxy S23 Series is expected to be available in mid-July if fast. The stabled version will be available in October. (Source: 란즈크) —Dohyun Kim (@dohyun854) June 4, 2023

Comme le programme bêta commencera plus tôt que l’année dernière, on peut supposer que le déploiement de la version stable commencera au début du mois d’octobre.

Des nouveautés

Le calendrier de sortie d’Android 14 est analogue à celui d’Android 13, ce qui indique que la version officielle sera disponible au mois d’août.

Android 14 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles qu’une meilleure gestion des applications en arrière-plan afin qu’elles soient tuées moins souvent, l’enregistrement partiel de l’écran pour les applications, la possibilité de déplacer du contenu entre les applications sans avoir à les ouvrir au préalable, la sauvegarde des paires d’applications pour un multitâche plus rapide, et plus d’options pour personnaliser l’écran de verrouillage.