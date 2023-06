Gmail utilise l’IA pour faciliter la recherche d’e-mails

La volonté de Google de saupoudrer ses produits d’IA s’est manifestée lors de la conférence I/O 2023 par des infusions d’IA dans Google Photos, Recherche et même Gmail. Gmail a récemment été doté de la fonction « Aidez-moi à écrire » pour faciliter la rédaction de messages et vise désormais à rendre la recherche d’e-mails beaucoup plus simple et plus efficace. Voici comment.

Google souhaite que vous obteniez l’e-mail que vous recherchez et, pour ce faire, Gmail dispose désormais de la section « Meilleurs résultats » lorsque vous effectuez une recherche sur les versions mobiles de son application. Elle utilisera des « modèles d’apprentissage automatique » pour vous permettre de trouver le résultat de recherche exact à partir d’un simple mot-clé.

L’utilisation de l’IA s’accompagnera de divers autres facteurs, tels que les résultats récents, afin de fonctionner de la meilleure manière possible. Si Gmail est votre plateforme de messagerie préférée, vous devez savoir à quel point la boîte de réception peut être encombrée. Non pas que les résultats de recherche actuels soient mauvais, mais avec les nouveaux changements, j’espère quelque chose de plus rapide et de plus pratique !

Dans un article de blog, Google assure que « cette fonctionnalité très demandée vous permet d’obtenir les informations les plus pertinentes en premier, ce qui vous permet de trouver plus rapidement et plus facilement des courriers électroniques ou des fichiers spécifiques ».

Cette nouvelle fonctionnalité vient s’ajouter aux fonctions existantes Smart Reply et Smart Compose, qui utilisent également l’IA pour faciliter les choses sur Gmail. La dernière arme de l’IA, « Aidez-moi à écrire », est un moyen intéressant de rédiger des e-mails et de répondre aux e-mails reçus à partir de zéro, pour aider ceux qui ont le trac lorsqu’ils envoient des e-mails !

Pas pour la version Web pour le moment

Pour le moment, l’annonce ne mentionne aucun projet d’extension de cette fonctionnalité à la version Web de Gmail, mais je pense que cette fonctionnalité pourrait devenir un ajout précieux à Gmail.

La nouvelle section « Meilleurs résultats » de Gmail sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS, même pour les utilisateurs de Workspace. Elle a commencé à être déployée et devrait être accessible à tous d’ici quelques semaines.

L’IA est aujourd’hui omniprésente et Google refuse d’être à la traîne, en particulier lorsqu’il s’agit de rechercher et de localiser des e-mails. Tirer parti de la puissance de l’IA dans notre vie quotidienne, comme l’est actuellement l’e-mail, est le meilleur moyen de s’assurer que les modèles d’apprentissage automatique sont correctement formés et deviennent encore plus utiles.