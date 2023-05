GTA 6 pourrait être parfait, selon l’éditeur

Espérons que les développeurs nous donneront bientôt des nouvelles officielles, car l’été est la période des grandes annonces. Récemment, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, Zelnick a déclaré que l’année 2024 devrait être la plus importante. Il est donc possible que GTA 6 soit lancé dans le courant de l’année prochaine .

Il affirme également que les développeurs de GTA 6, Rockstar Games, recherchent simplement la perfection et qu’ils y parviendront . “La réponse de Rockstar est qu’il faut rechercher la perfection, ne rien chercher de moins que la perfection, et nous y arriverons“, a déclaré Zelnick. La discussion a lieu à 31:19 de la vidéo et vous pouvez la visionner ci-dessous.

Zelnick nous a parlé de son mode de vie au travail, de l’éthique de travail de l’équipe et de ce que l’on peut attendre du prochain GTA 6. Zelnick déclare qu’à chaque fois qu’un nouveau GTA voit le jour, ils sont confrontés au même problème : il doit être quelque chose que les joueurs n’ont jamais vu auparavant et quelque chose qui doit émaner du sentiment que nous avons pour Grand Theft Auto.