Vous pouvez désormais vérifier votre mot de passe Wi-Fi dans Windows 11

Cette modification facilitera grandement la recherche d’un mot de passe Wi-Fi lorsque vous en avez vraiment besoin et que vous ne souhaitez pas consulter l’arrière du routeur ou retrouver la feuille de papier sur laquelle vous l’avez écrit. À titre de comparaison, macOS d’Apple offre la possibilité de consulter un mot de passe Wi-Fi stocké dans macOS depuis plus de dix ans dans l’application Keychain Access, bien qu’Apple n’ait ajouté un accès facile aux clés Wi-Fi sur votre iPhone qu’avec le lancement d’iOS 16 l’année dernière.

Avec la nouvelle build (23 466) de Windows 11, vous pouvez désormais voir les clés SSID enregistrées en texte clair en allant dans Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi, puis en allant dans Gérer les réseaux connus. Vous pouvez ensuite sélectionner un SSID enregistré et cliquer sur Afficher la clé de sécurité Wi-Fi. Et c’est tout.