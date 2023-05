Logitech Dock Flex l’outil ultime pour les environnements de travail hybrides

by

Il y a deux ans, la Logitech Dock combinait un haut-parleur Zoom et un hub USB. Mais le nouveau Logitech Dock Flex va encore plus loin. C’est un outil de réunion et de gestion tout-en-un (avec une station d’accueil USB-C intégrée) pour les environnements de travail hybrides.

La plupart des gens n’utiliseront jamais le Logitech Dock Flex. Pourtant, il s’agit d’un appel intéressant à l’une des plus grandes tendances post-pandémiques du bureau : les bureaux partagés ou « hot desking ». Les employés qui passent la plupart de leur temps à travailler chez eux n’ont pas besoin d’un espace dédié au bureau. Ainsi, les jours où ils font la navette, ils réservent un bureau équipé d’un écran d’ordinateur, d’une station d’accueil et d’autres périphériques de bureau.

Logitech Dock Flex utilise un écran intégré pour améliorer l’expérience du « hot desking ». Il reçoit les informations de réservation depuis Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation et le logiciel de réservation de bureau de Logitech. Avant qu’un employé n’arrive au bureau, l’écran indique qu’il est réservé. Ensuite, lorsque l’employé se présente, Logitech Dock Flex affiche les invitations du calendrier et peut aider les employés à se lancer rapidement dans des réunions.

Les employés peuvent également créer des arrière-plans et des messages personnalisés pour le Logitech Dock Flex. Cette personnalisation est propre à chaque employé, et ne s’affiche donc que lorsque vous avez réservé un bureau. Bien entendu, le Dock Flex collecte également certaines données pour les employeurs, notamment les taux d’utilisation et d’occupation des bureaux, ce qui peut aider à optimiser les environnements de travail hybrides.

En tant que hub USB-C, le Logitech Dock Flex est correct. Sa face avant contient deux ports USB-C et un port USB-A. L’arrière de cette station d’accueil comporte deux ports USB-A supplémentaires, un port USB-C avec charge passthrough de 100 watts (pour la connexion de votre ordinateur portable) et Gigabit Ethernet. La sortie vidéo prend en charge deux moniteurs 4K en HDMI et DisplayPort. Il ne s’agit pas d’un hub Thunderbolt, malheureusement.

Le Logitech Dock Flex sera lancé cet automne au prix de 849 euros. Là encore, la plupart des gens n’utiliseront jamais cet appareil, car il est destiné aux environnements de bureau hybrides.