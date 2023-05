La grande pénurie de Raspberry Pi pourrait toucher à sa fin

La pandémie de COVID-19 a contribué à déclencher une pénurie de puces qui a duré au moins deux ans et dont les effets ont commencé à s’estomper l’année dernière. Il était donc difficile d’acheter un Raspberry Pi, parmi de nombreux autres produits, mais la disponibilité des petits Raspberry Pi pourrait finalement bientôt revenir.

Selon le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, dans une interview accordée au YouTuber Jeff Geerling, la société a fabriqué 750 000 Raspberry Pi au cours du premier trimestre de l’année. Ce n’est pas beaucoup, mais l’entreprise affirme également qu’elle est sur la bonne voie pour construire 2 millions d’unités au cours du deuxième trimestre, ce qui l’aidera à remplir les commandes en attente et ouvrira la voie à un approvisionnement « sans contrainte » au cours du reste de l’année.

En fin de compte, cela signifie qu’il faut s’attendre à ce que des appareils tels que le Raspberry Pi 4 soient plus largement disponibles d’ici la fin de l’année.

Bien que d’autres fabricants aient réussi à maintenir un approvisionnement constant, l’offre n’est pas encore totalement rétablie pour ces populaires micro-ordinateurs. En effet, la pénurie de puces a été catastrophique pour l’entreprise.

Pourtant, l’impact de ces cartes sur la technologie est considérable. Peu coûteuses et de petite taille, elles sont devenues un outil essentiel pour les passionnés de technologie, les étudiants et les professionnels. Une carte Raspberry Pi est essentiellement un ordinateur complet sur une petite carte qui tient dans la paume de la main et à laquelle toutes sortes de périphériques peuvent être connectés. Sa polyvalence et son prix abordable en ont fait un outil largement utilisé dans l’éducation, le prototypage et la création de solutions personnalisées.

Il faudra encore patienter pour le Raspberry Pi 5

Alors que d’autres fabricants de matériel ont trouvé des moyens de maintenir un approvisionnement « constant », l’offre de Raspberry Pi n’a pas vraiment été rétablie. Un Raspberry Pi 4 à 40 euros peut coûter jusqu’à 100 euros auprès d’un revendeur. Cela s’explique en partie par le fait que Raspberry Pi donne la priorité aux commandes des clients OEM (entreprises construisant des produits avec des cartes Pi) plutôt qu’à celles des consommateurs lambdas.

Si c’est le cas, vous pourriez être en mesure d’acheter votre propre Raspberry Pi à un prix décent… si vous êtes prêt à attendre quelques mois. Malheureusement pour les amateurs de ce type de micro-ordinateur, la normalisation de l’offre et de la distribution au cours de l’année 2023 ne s’accompagnera pas de l’attendu Raspberry Pi 5, pour lequel il faudra attendre au moins 2024, comme l’ont confirmé les responsables de l’entreprise il y a quelques mois à peine.