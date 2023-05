Comment tester dès maintenant le modèle d’IA PaLM 2 de Google ?

Après un départ quelque peu difficile, Google semble revenir dans la course à l’IA. Avec la sortie du modèle d’IA PaLM 2, Google a montré qu’il pouvait développer des modèles d’IA performants avec beaucoup d’efficacité et de rapidité. Vous pouvez désormais tester le modèle d’IA PaLM 2 en utilisant la plateforme Vertex AI.

Dans cet article, je vais inclure la procédure étape par étape pour configurer et utiliser le modèle Google PaLM 2. Sur ce, entrons dans le vif du sujet.

Configuration du compte Google Cloud

Tout d’abord, rendez-vous sur cloud.google.com/vertex-ai Ensuite, connectez-vous avec votre compte Google et remplissez d’autres informations Ensuite, ajoutez une méthode de paiement juste en dessous. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas débité tant que votre crédit gratuit ne sera pas épuisé. La vérification de votre carte ne portera que sur un montant minuscule Une fois l’opération terminée, vous obtiendrez des crédits Google Cloud gratuits d’une valeur de 300 dollars

Accéder à la plateforme Vertex AI

Après avoir créé votre compte Google Cloud, tapez « Vertex AI » dans le champ de recherche en haut de la page Sélectionnez « Vertex AI ». a dans la section « Products & Pages » Cliquez ensuite sur « Langage » dans la section « Generative AI Studio » du menu de gauche Cliquez sur l’option « Create Chat Prompt ». Cela vous permettra de discuter avec le modèle d’IA PaLM 2 de Google Enfin, saisissez une invite et appuyez sur Entrée. Vous obtiendrez probablement une erreur car vous n’avez pas encore activé l’API Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton « Enable » pour accéder à l’API Vertex AI. Si vous n’avez pas ajouté de carte, il vous sera demandé d’ajouter une méthode de paiement et de créer un compte de facturation Enfin, l’API de Vertex AI sera activée

Utiliser le modèle d’IA Google PaLM 2

Maintenant, allez-y et essayez un chatbot basé sur le modèle d’IA PaLM 2 tout de suite. L’interface utilisateur est analogue à celle du site OpenAI Playground, qui est l’une des meilleures alternatives à ChatGPT À gauche, vous pouvez définir un contexte analogue à celui d’OpenAI Playground. Vous pouvez demander au modèle d’IA PaLM 2 de se faire passer pour un médecin, un codeur, un analyste boursier ou tout ce que vous voulez À droite, vous pouvez choisir le modèle (pour l’instant, seul le modèle PaLM [email protected] est proposé). La licorne, le plus grand modèle d’IA de PaLM 2, n’est pas encore disponible pour l’évaluation. En outre, vous pouvez régler la température, la limite des jetons, les valeurs Top-K et Top-P J’ai posé des questions sur son modèle de base, mais il m’a été répété qu’il était construit sur l’ancien modèle LaMDA de Google En outre, j’ai demandé au modèle d’IA de PaLM 2 de trouver un bug dans le code, et il a correctement trouvé l’erreur et corrigé le code. Nous lui avons également demandé de résoudre une énigme et il a donné la bonne réponse

Premières impressions

Bien que ce ne soit pas encore le grand modèle Licorne, le modèle d’IA Bison, plus petit, est très prometteur jusqu’à présent. J’ai posé à ce chatbot de nombreux doutes liés au codage et des questions de raisonnement difficiles, et il a excellé à tous les niveaux.

Par ailleurs, le plus intéressant est que PaLM 2 a été entraîné jusqu’en février 2023, contrairement à plusieurs modèles OpenAI pour lesquels la date butoir est septembre 2021. En outre, le modèle Bison dérivé de PaLM 2 a un jeton d’entrée maximum de 4096 et un jeton de sortie maximum de 1024.

Bien sûr, il ne peut pas rivaliser avec les 8192 et la longueur de contexte de 32 k de GPT-4, mais pour la plupart des applications basées sur l’IA, PaLM 2 est moins cher et plus rapide. En résumé, PaLM 2 est régulièrement perfectionné et mis à jour (la dernière date du 10 mai 2023), et pour les développeurs, je pense que le modèle d’IA PaLM 2 de Google pourrait être une meilleure offre que la concurrence.