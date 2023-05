Facebook condamné à une amende record de 1,2 milliard d’euros pour non respect RGPD

La décision contraignante de la CEPD indique que Meta « a commis la violation de l’article 46, paragraphe 1, avec au moins le plus haut degré de négligence » et que la violation affecte « un large éventail de catégories de données à caractère personnel ». La conception de Facebook par Meta « l’empêche de fournir ce service » en Europe sans les transferts internationaux de données qui ont été jugés contraires au RGPD, « ce qui suggère qu’une partie considérable de ses bénéfices tirés de la fourniture du service dans l’UE provient de la violation du RGPD », a déclaré la CEPD.

Meta et un groupe commercial de l’industrie technologique ont critiqué la décision. La Computer & Communications Industry Association (CCIA), qui représente Meta et d’autres entreprises technologiques, a déclaré que l’ordonnance de suspension des transferts de données « rend effectivement illégal le fonctionnement d’Internet, depuis la vidéoconférence et la navigation sur Internet jusqu’au traitement des paiements en ligne ».

L’infraction commise par la filiale irlandaise de Meta « est très grave, car elle concerne des transferts systématiques, répétitifs et continus », a déclaré aujourd’hui Andrea Jelinek, présidente du Comité européen de la protection des données (CEPD), dans un communiqué. « Facebook compte des millions d’utilisateurs en Europe, et le volume de données personnelles transférées est donc considérable. Cette amende sans précédent est un signal fort envoyé aux organisations pour leur faire comprendre que les infractions graves ont des conséquences considérables ».

Les régulateurs européens et irlandais ont ordonné à Meta, propriétaire de Facebook, de payer une amende de 1,2 milliard d’euros pour avoir enfreint le règlement général sur la protection des données (RGPD) en transférant des données personnelles aux États-Unis. Il s’agit de l’amende la plus importante jamais infligée au titre du RGPD.