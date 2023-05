Le nouveau robot aspirateur de Dyson promet de la puissance et un nettoyage supérieur des sols

Depuis quelques années, au mois de mai, Dyson lance un nouvel aspirateur. Et, comme prévu, il y en a un autre… mais pas un aspirateur sans fil comme le Dyson Gen5Detect. Cette année, Dyson propose un nouvel aspirateur robot qui, comme le promet l’entreprise, surpassera ses concurrents.

En effet, Dyson a dévoilé de nouveaux produits conçus pour garder votre maison propre et étincelante, notamment un tout nouveau robot aspirateur, une combinaison aspirateur et nettoyeur de sols secs et humides, et un nouveau purificateur d’air de plus grande taille.

La gamme de produits comprend un nouvel aspirateur robot Dyson 360 Vis Nav, le V15S Detect Submarine pour le nettoyage des sols durs, et un tout nouveau Purifier Big+Quiet. Tous ces produits seront commercialisés dans le courant de l’année.

Voici les détails de ces trois grands lancements de produits.

Dyson 360 Vis Nav

Oui, vous avez bien lu, Dyson a annoncé son entrée en force dans le monde des robots aspirateurs, avec pour objectif d’aspirer toute la concurrence. Voici le Dyson 360 Vis Nav. Baptisé Dyson 360 Vis Nav, il a apparemment été conçu pendant 7 ans. Alors, où sont passés tout ce temps et tous ces efforts ?

La dernière fois que nous avons vu un aspirateur robot de Dyson, c’était en 2020, avec l’impressionnant 360 Heurist. Bien que cet aspirateur robot soit toujours aussi puissant et performant, la concurrence a réussi à proposer des appareils plus impressionnants, dotés d’une meilleure navigation et d’une plus grande puissance.

Comme pour tout ce qui concerne Dyson, les efforts ont été absorbés par la fabrication d’un appareil qui semble très éloigné des aspirateurs robots ronds que nous avons l’habitude de voir. Le Dyson 360 Vis Nav est un droïde en forme de D. Selon l’entreprise, les deux angles aigus à l’avant permettent au robot aspirateur de se faufiler dans les coins. Et s’il en manque un, Dyson promet qu’il reviendra en arrière.

En outre, avec le 360 Vis Nav, Dyson promet que le nouvel aspirateur robot a une capacité d’aspiration six fois supérieure à celle des autres robots, grâce à un moteur Hyperdium qui tourne à 110 000 tr/min. La puissance brute est une chose, mais les aspirateurs robots doivent aussi être intelligents.

Qu’a-t-il de plus que la concurrence ?

Pour le 360 Vis Nav, Dyson a mis au point de nouvelles technologies pour s’assurer que le nettoyage est à la fois efficace et ciblé. Tout d’abord, il y a un système de vision à 360 degrés, qui utilise une lentille fisheye pour que le robot puisse détecter avec précision l’endroit où il se trouve et celui où il est passé.

Ensuite, il y a une barre de brossage combinée, conçue pour plusieurs types de sols. Cette barre comporte une partie en nylon duveteux pour les sols durs, des filaments antistatiques en fibre de carbone pour ramasser les poussières fines sur les sols durs et des poils rigides en nylon pour agiter la saleté et l’éliminer des tapis.

Il n’y a pas de brosse latérale sur ce modèle, Dyson utilisant une brosse bord à bord pour le nettoyage, ainsi que des capteurs qui épousent les bords, de sorte que le 360 Vis Nav passe sur les côtés des pièces pour ramasser la poussière.

C’est le premier aspirateur robot dont nous ayons entendu parler qui utilise un capteur piézoélectrique pour détecter les niveaux de poussière, ajustant automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée. Il s’agit de la même technologie que celle utilisée dans l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect.

Le Dyson 360 Vis Nav sera commercialisé dans le courant de l’année.

Dyson V15S Detect Submarine

Les nettoyeurs de sols durs sont un excellent moyen de garder les garder sous leur plus bel éclat, et Dyson se joint maintenant à la fête avec le Dyson V15S Detect Submarine. Basé sur le Dyson V15 Detect, plutôt que sur le tout nouveau Gen5Detect, ce nouvel aspirateur est équipé de la nouvelle tête à rouleau humide Submarine.

Comme pour les autres aspirateurs de sol, la tête délivre automatiquement la bonne quantité d’eau pour éliminer les taches les plus tenaces. Selon Dyson, le nouveau produit utilise une combinaison de technologies d’hydratation, d’absorption et d’extraction pour garder les sols durs étincelants et propres.

Huit jets d’eau libèrent 18 ml d’eau par minute, répartis uniformément sur le rouleau de sol, ce qui permet de nettoyer sans laisser d’humidité excessive. L’eau sale est évacuée et conservée dans un bac à déchets séparé, facile à vider.

Pour le reste, les caractéristiques et la puissance sont les mêmes que pour le V15. Cela donne à Dyson un avantage sur les autres aspirateurs pour sols durs, car le V15S Detect Submarine est également un aspirateur à manche sans fil exceptionnellement puissant et polyvalent. Cela devrait permettre de n’avoir besoin que d’un seul appareil, plutôt que d’un aspirateur et d’un nettoyeur de sols durs séparés.

Le Dyson V15S Detect Submarine sera lancé dans le courant de l’année.

Dyson Purifier Big+Quiet

Nos environnements intérieurs ne sont pas aussi propres et sains que nous le pensons, et un purificateur d’air est un excellent moyen d’éliminer la poussière et les gaz dangereux. Le Dyson Purifier Big+Quiet est exactement comme son nom l’indique : conçu pour les grandes pièces et pour fonctionner silencieusement.

La principale différence entre ce modèle et les précédents purificateurs d’air Dyson est le système de flux d’air aérodynamique à cônes, qui peut projeter de l’air pur sur plus de 10 mètres. Grâce à l’effet Coanda, où deux flux d’air se rencontrent sur une surface lisse, le Big+Quiet peut délivrer un puissant jet d’air avec un minimum de bruit. C’est le même principe qui anime le Dyson Pure Cool Me, plus petit.

Une projection d’air puissante ne sert pas uniquement à diffuser de l’air pur dans une pièce ; elle est également nécessaire pour déplacer l’air sale afin qu’il passe à travers le purificateur.

Comme les modèles précédents de Dyson, le Dyson Purifier Big+Quiet est équipé de nombreux capteurs d’air qui lui permettent de détecter les impuretés présentes dans l’air et d’y réagir. Il s’agit notamment d’un capteur de particules (PM), d’un capteur de formaldéhyde à semi-conducteurs et d’un capteur de gaz (COV, benzène et NO2).

Un système de filtration triphasé amélioré promet de maintenir l’air propre et offre une destruction permanente du formaldéhyde et une durée de vie de cinq ans pour le filtre HEPA. Le filtre HEPA-13 capture 99,95 % des particules polluantes d’une taille inférieure à 0,1 micron et dure cinq ans. Un filtre au carbone K a été conçu pour capturer spécifiquement le NO2, et retient trois fois plus de NO2 que son prédécesseur. Ce filtre s’attaque également au benzène et aux odeurs domestiques.

Enfin, le filtre Dyson à oxydation catalytique sélective (SCO) décompose les molécules de formaldéhyde en minuscules quantités d’eau et de CO2. Régénéré par l’oxygène de l’air, le filtre SCO fonctionne en continu et n’a pas besoin d’être remplacé.

Le Dyson Purifier Big+Quiet sera lancé dans le courant de l’année.