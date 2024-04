Dyson CleanTrace : La technologie AR au service d’un nettoyage méticuleux

Si l’annonce de Dyson CleanTrace avait été faite une semaine auparavant, il aurait été facile de la confondre avec un poisson d’avril de l’entreprise. Passer l’aspirateur est une corvée plus ou moins pénible dans la plupart des ménages. Pourtant, il n’y a rien de plus énervant que d’avoir rangé l’aspirateur et de constater que l’on a oublié un endroit. Dyson veut résoudre ce problème de manière ludique.

Que se passe-t-il quand on croise une perche à selfie avec un aspirateur et qu’on associe le tout à la technologie de réalité augmentée ? La réponse est : Dyson CleanTrace. En effet, le fabricant d’aspirateurs d’origine britannique et désormais basé à Singapour a présenté une solution technologique innovante et, à première vue, totalement dénuée de sens. Mais, Dyson CleanTrace est tout à fait intelligente.

Avec Dyson CleanTrace, un smartphone compatible LiDAR est monté sur le tube (télescopique) de l’aspirateur, le fabricant fournissant en même temps le support correspondant. L’appareil mobile est placé dans ce support et la caméra frontale est activée par l’application MyDyson correspondante. Sur l’écran, le passage de l’aspirateur laisse une trace colorée qui correspond au trajet de l’aspirateur.

L’objectif est de donner cette couleur à l’ensemble de la pièce, afin de s’assurer que l’on a bien passé tous les points, plutôt que de se fier à ses yeux technologiquement dépassés.

Selon un communiqué de l’entreprise, cette solution AR s’inspire de l’approche de nettoyage systématique du robot aspirateur Dyson 360 Vis Nav. Les visualisations AR doivent montrer en temps réel les endroits déjà propres et ceux où il reste des taches.

Dyson CleanTrace sera lancé en juin

Dyson explique : « Pour garantir le nettoyage le plus puissant, le plus intelligent et le plus minutieux, Dyson CleanTrace combine différentes technologies : à l’aide de la technologie LiDAR d’un smartphone, Dyson CleanTrace cartographie la pièce et affiche en réalité augmentée les chemins de nettoyage. Il est ainsi possible de voir d’un coup d’œil les endroits qui ont déjà été aspirés. Ensuite, l’outil scanne à nouveau la pièce à l’aide du smartphone afin d’identifier les endroits oubliés ».

Le système sera officiellement lancé en juin de cette année, et Dyson cite le Gen5detect comme modèle d’aspirateur pris en charge. On ne sait pas si l’on pourra utiliser CleanTrace avec d’autres modèles à l’avenir.

En tant que personne qui passe l’aspirateur presque tous les matins, j’ai tendance à croire Dyson lorsqu’il déclare : « Nos recherches montrent que les consommateurs surestiment régulièrement le temps qu’ils consacrent au nettoyage — les données montrent qu’environ 80 % des séances de nettoyage durent moins de 10 minutes, alors que les gens affirment passer l’aspirateur pendant 24 minutes en moyenne par séance ».