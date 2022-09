Test du Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde : silencieux et efficace

Les ventilateurs Dyson sont indéniablement chers, mais ils sont très efficaces. Si efficaces, en fait, qu’il doit être difficile pour ses ingénieurs de trouver de nouvelles façons de les mettre à niveau et de les améliorer.

Cette année, la mise à niveau de la gamme de purificateurs Hot+Cool de Dyson renforce la capacité du ventilateur à détecter et à filtrer les substances chimiques présentes dans l’air. Grâce à un nouveau capteur de haute technologie, le ventilateur est désormais capable de détecter le formaldéhyde (HCHO) dans l’air et de le détruire à l’aide de son nouveau filtre à « oxydation catalytique sélective ». Le formaldéhyde est un agent cancérigène que l’on trouve souvent en petites quantités dans les meubles, la peinture et la colle.

En dehors de ces nouvelles capacités de détection et de filtrage du formaldéhyde, le nouveau purificateur Dyson reste un appareil polyvalent et capable de filtrer les mêmes éléments que le modèle précédent. Il peut détecter et filtrer les particules PM 2,5 et PM 10, les produits chimiques organiques volatils (COV) et le dioxyde d’azote, grâce à une paire de filtres HEPA H13 et de filtres à charbon actif situés à sa base.

Cette fois, c’est l’ensemble de l’appareil qui est conforme à la norme HEPA H13, scellé de l’entrée à la sortie, et pas seulement le filtre. Selon Dyson, cela signifie qu’il est capable de filtrer 99,95 % des particules présentes dans l’air, jusqu’à 0,1 micron, y compris les allergènes tels que le pollen et les moisissures, les bactéries et même certaines particules virales. Cette dernière affirmation, selon Dyson, a été testée par le « laboratoire indépendant » Airmid en Irlande pour la capture des particules de la grippe A.

Bien entendu, il agit également comme un ventilateur de refroidissement et de chauffage très efficace, grâce à la technologie brevetée de Dyson de multiplicateur d’air. Cette technologie est très silencieuse et permet de dissimuler les pales du ventilateur à l’intérieur de l’appareil, tout en soufflant l’air à travers une ouverture étroite autour de l’avant de l’arceau allongé situé au-dessus de la base du filtre du ventilateur.

Les réglages sont nombreux, comme on peut s’y attendre d’un ventilateur haut de gamme : trois réglages d’oscillation, qui permettent au Hot+Cool de tourner autour de son axe de 45, 90 ou 180 degrés ; un mécanisme d’inclinaison manuelle qui permet d’orienter le jet d’air de quelques degrés vers le haut ou vers le bas ; et la possibilité de pousser l’air à l’arrière de l’arceau du ventilateur pour une circulation d’air plus douce.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde : design

Le design est désormais emblématique, aussi facilement reconnaissable que les aspirateurs Dyson, et atteint certainement le niveau de désirabilité le plus élevé. Tout le monde a un ventilateur en forme de « tour », mais si vous avez un ventilateur Dyson, il y a quelque chose d’un peu plus élégant qui trône dans le coin de la pièce.

Ce design caractéristique comprend la base, qui loge le moteur, et, dans le cas des modèles purificateurs, les filtres qui alimentent la tête ovale, qui est sans pales. C’est l’un des aspects les plus attrayants des appareils Dyson : il n’y a pas de pièces mobiles à l’extérieur dans lesquelles on peut mettre les doigts.

Ce modèle est également doté d’une base inclinable, ce qui vous permet de l’orienter légèrement vers le haut ou vers le bas, ainsi que d’un système d’oscillation qui, comme le veut la tradition Dyson, est doux et silencieux, échappant aux grincements que l’on trouve sur de nombreux ventilateurs oscillants.

La tête est à double face, ce qui permet de souffler l’air par l’avant ou de le faire sortir indirectement par l’arrière de l’appareil, tandis qu’un écran situé à l’avant vous montre un graphique d’état relatif aux capacités de purification de l’air offertes par le ventilateur.

Une télécommande très pratique

Il existe également une télécommande, qui se fixe magnétiquement sur le dessus du ventilateur. Comme vous pouvez vous y attendre, elle permet d’effectuer un certain nombre de contrôles, tandis que d’autres sont proposés dans l’application Dyson Link. La télécommande reste fermement en place, mais il est facile de la faire tomber et de la perdre, et il est possible d’acheter des pièces de rechange (heureusement).

Je dois également préciser que la finition se raye assez facilement et qu’avec le temps, elle commencera à avoir l’air un peu usée.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde : est-il facile à utiliser ?

Tout comme les autres ventilateurs de la gamme Dyson, le Purifier Hot+Cool Formaldehyde est très facile à utiliser. Lorsque vous le sortez de sa boîte, vous devez déballer et desceller les filtres et les installer dans la base, mais c’est la seule chose à faire.

À ce stade, vous pouvez le brancher au mur et le contrôler à l’aide de la télécommande fournie, qui se fixe magnétiquement sur la surface supérieure incurvée du ventilateur. Un petit écran circulaire sur le bord supérieur de la base du ventilateur vous donne suffisamment d’informations pour régler la vitesse et la direction du ventilateur, l’oscillation et la chaleur, et il est très facile à lire et à voir ce qui se passe.

Par ailleurs, si vous souhaitez vous intéresser de plus près au contrôle de la qualité de l’air, définir des programmes ou activer le contrôle vocal (Siri et Alexa sont tous deux pris en charge), vous devez télécharger l’application et créer un compte Dyson. C’est la même application que Dyson utilise pour contrôler ses autres ventilateurs et l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist, et elle est très simple à utiliser.

L’écran principal vous permet de contrôler l’appareil directement depuis votre smartphone grâce à une série de boutons de raccourci de la télécommande, tandis qu’un glissement vers le haut révèle des informations historiques plus détaillées. Vous pouvez y voir la qualité de l’air intérieur sur une série de graphiques, et un tapotement de l’icône en forme de rouage dans le coin supérieur droit vous permet d’activer et de désactiver le ventilateur selon un calendrier, de configurer la commande vocale et d’acheter de nouveaux filtres, au fur et à mesure des besoins.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde : quelle est son efficacité ?

Le nouveau Purifier Hot+Cool Formaldehyde est une véritable amélioration par rapport au précédent Hot+Cool, atteignant une pointe de 2,6 m/sec contre 2,1 m/sec. De plus, le nouveau ventilateur est plus silencieux que l’ancien modèle à son réglage maximum, mesurant 55-56 dBA.

C’est aussi un chauffage très efficace, qui remplit les petites et moyennes pièces d’air chaud et confortable en un rien de temps et qui est capable de chauffer les espaces à une température de 27ํ ℃. Pour un coup de chaleur rapide, il est bien plus efficace que votre chauffage d’appoint compact moyen.

Hélas, je n’avais aucun moyen sûr de libérer et de tester la fonction formaldéhyde, au-delà de noter que, heureusement, les niveaux indiqués étaient sans danger dans ma pièce de vie et que le ventilateur, selon ses propres jauges, réduisait un peu ces niveaux pendant qu’il fonctionnait.

Cependant, j’ai effectué un test sur les fonctions de filtrage des particules. Dans une petite pièce, avec le ventilateur tournant à plein régime, j’ai pulvérisé un court jet d’anti-transpirant dans l’air et j’ai surveillé le temps qu’il fallait au ventilateur pour réduire le niveau de particules fines dans l’air (PM2.5) au seuil de sécurité de 25 μ/m3.

Après que les niveaux de particules aient atteint un niveau plutôt inquiétant de 124 ug/m3 — ce qui prouve, entre autres, qu’il ne faut jamais abuser du déodorant sans une bonne ventilation — le Pure Hot+Cool Formaldehyde a pu réduire les particules à moins de 25 μ/m3 en 10 minutes seulement. C’est assez impressionnant. Il est clair que le classement HEPA 13 de l’ensemble de la machine a eu un impact majeur sur l’efficacité de la filtration.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde: verdict

Le Dyson Hot+Cool Formaldehyde est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Non seulement il est désormais capable de détecter et de détruire le formaldéhyde, mais c’est aussi un purificateur d’air plus efficace. Il est également plus silencieux, plus puissant et constitue un fantastique chauffage d’appoint.

Si vous recherchez une solution compacte et unique pour tous vos besoins en matière de refroidissement, de chauffage et de purification de l’air, le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde est littéralement unique.

Cependant, il est très cher et la grande question est de savoir si le prix justifie ces améliorations. Pour 600 euros, vous pourriez acheter un ventilateur, un purificateur d’air et un chauffage d’appoint, et il vous resterait de l’argent pour acheter un climatiseur portable. Si vous avez vraiment besoin d’un appareil capable de tout faire, alors le Dyson sera à la hauteur, mais vous devez être prêt à mettre la main à la poche.