Dyson réinvente le séchage professionnel avec le Supersonic r

Dyson, reconnue pour son innovation dans le domaine des appareils électroménagers, vient de dévoiler sa dernière innovation en matière de soins capillaires : le sèche-cheveux Supersonic r. Ce nouveau modèle, annoncé en prélude à la Semaine de la mode de New York, représente une avancée significative par rapport à son prédécesseur lancé en 2016.

Ce nouveau modèle, qui ne manquera pas de susciter des commentaires pour son design singulier évoquant la forme d’un « tuyau », incarne parfaitement la philosophie de Dyson alliant forme et fonction.

La principale innovation du Supersonic r réside dans sa conception ergonomique en forme de « r », une réponse directe aux besoins spécifiques des coiffeurs professionnels qui recherchent un outil à la fois léger et maniable. En effet, Steve Williamson, responsable de la catégorie de soins capillaires chez Dyson, souligne que le Supersonic r est 30 % plus petit et 20 % plus léger que l’original, pesant seulement 325 g. Cette évolution répond à la demande des stylistes pour une meilleure visibilité et une facilité d’adaptation des angles sans contrainte pour les poignets.

L’innovation ne s’arrête pas là. Dyson a également repensé le moteur du Supersonic, le miniaturisant pour qu’il puisse se loger dans la poignée de l’appareil. Le sèche-cheveux intègre un thermistor à billes de verre et un capteur de température embarqué pour surveiller la chaleur, ainsi qu’un mécanisme de chauffage innovant composé de trois disques avec des feuilles empilées de manière symétrique, offrant un chauffage plus uniforme et sans zones froides.

Pour les professionnels évoluant dans des environnements parfois chaotiques, le Supersonic r est équipé d’un filtre à air dans sa base, avec un nouveau capteur rendant son utilisation obligatoire, afin de protéger l’appareil des sérums, laques, et autres résidus présents dans les salons de coiffure.

Une autre caractéristique notable est l’introduction d’accessoires RFID qui ajustent automatiquement les réglages de chaleur et de puissance selon le style désiré. Contrairement à d’autres modèles concurrents, le Supersonic r ne sera pas accompagné d’une application smartphone, Dyson estimant que la rapidité d’utilisation est primordiale pour les professionnels.

Exclusivement pour les professionnels

Le Dyson Supersonic r sera disponible exclusivement pour les professionnels à partir de mars au prix de 569,99 dollars. Bien que certaines des nouvelles fonctionnalités, telles que les accessoires RFID, pourraient éventuellement être intégrées dans une version grand public du Supersonic, Dyson se concentre pour l’instant sur l’optimisation de ces caractéristiques pour les professionnels et les consommateurs.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un engagement de Dyson à investir un demi-milliard de livres en 2022 pour développer 20 nouveaux produits de beauté sur quatre ans, promettant ainsi une série d’innovations passionnantes à venir.