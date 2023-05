WhatsApp offre enfin la possibilité d’éditer les messages jusqu’à 15 minutes après leur envoi

WhatsApp offre depuis longtemps à ses utilisateurs la possibilité de supprimer des messages. Techniquement, il est donc déjà possible de corriger les fautes de frappe en supprimant le message incriminé et en l’envoyant à nouveau. Mais la suppression d’un message le remplace par une mention « Ce message a été supprimé », ce qui peut sembler désordonné. La simple modification d’un message devrait être beaucoup plus efficace.

