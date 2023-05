Dyson Gen5detect : nouvel aspirateur sans fil avec laser & filtre HEPA

Le nouveau Gen5detect de Dyson ne rompt pas seulement avec le schéma de dénomination du fabricant d’aspirateurs, c’est aussi le premier produit avec une filtration HEPA intégrale. Dyson parle de son modèle sans fil le plus performant à ce jour, avec son nouveau moteur hyperdymium.

Si le Dyson V15 Detect a fait sensation avec sa technologie laser et son capteur piézoélectrique pour mesurer la taille des particules de saleté, le Dyson Gen5detect s’attaque aux points suivants : puissance, filtration, éclairage et logiciel. Selon le fabricant, la puissance d’aspiration a pu être augmentée à 262 watts et les rotations à 135 000 par minute grâce au moteur hyperdymium de cinquième génération.

L’aspirateur à main Gen5detect de Dyson dispose en outre d’un système de filtration HEPA intégral, qui est entièrement fermé, de sorte que tout l’air pollué est évacué vers l’extérieur par le filtre. Le module de filtration de 1,9 mètre de long et ses 145 plis sont censés capturer jusqu’à 99,99 % des particules potentiellement nocives d’une taille allant jusqu’à 0,1 micromètre. Le capteur piézoélectrique du Dyson V15 Detect est également présent à bord et mesure la taille des particules.

En outre, l’introduction du Dyson Gen5detect s’accompagne de la présentation d’un nouveau suceur de sol Fluffy Optic qui, comme le modèle « Slim Fluffy », dispose d’une détection laser de la poussière.

Toutefois, selon Dyson, la lumière générée est deux fois plus intense, tandis que la source lumineuse a été placée aussi bas que possible près du sol. Cela permet de garantir que l’éclairage ne révèle que les particules sur le sol et non dans l’air. En outre, la poignée de l’aspirateur a été améliorée et l’autonomie de la batterie a été augmentée jusqu’à 70 minutes par charge.

Mises à jour du logiciel pour le moteur et l’interface utilisateur

Pour finir, Dyson met la main sur le logiciel et l’interface utilisateur (UI) du Gen5detect. Celui-ci est notamment en mesure d’indiquer à l’utilisateur si le sol est entièrement propre. De même, le moteur du Gen5 bénéficie des dernières mises à jour, notamment en ce qui concerne la surveillance et la gestion de la vitesse, de la puissance et de la température. Le fabricant espère ainsi que les problèmes éventuels pourront être résolus plus rapidement par l’utilisateur lui-même.

Le Dyson Gen5detect sera vendu à partir du 17 mai 2023 dans la boutique en ligne de Dyson au prix de 999 euros.