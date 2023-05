Le casque AR/VR Reality Pro coûterait environ 1 500 dollars à Apple

by

Dans moins d’un demi-mois, l’un des produits les plus attendus d’Apple fera ses débuts — à savoir le casque AR/VR d’Apple, dont on s’attend largement à ce qu’il soit dévoilé lors de la WWDC 2023. Le Reality Pro (c’est ainsi que l’appareil est surnommé) sera la première incursion de la société de Cupertino dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle et augmentée.

Et il s’agira d’une entreprise coûteuse si l’on en croit les apparences. Selon une série de fuites, le casque AR/VR d’Apple de première génération pourrait coûter environ 1500 dollars par unité. Et ce, sans tenir compte des dépenses liées à la recherche et au développement, ainsi qu’au marketing, entre autres.

Cette information a d’abord été rapportée par XRDailyNews, puis par MacRumors dans un article dédié. L’article original est basé sur un rapport de Minsheng Electronics et un autre de Wellsenn XR. Les deux sources donnent des estimations de coûts de production analogues, de l’ordre de 1 300 à 1 600 dollars.

Les composants les plus chers sont naturellement les panneaux d’affichage Micro OLED (à ne pas confondre avec la technologie Mini-LED utilisée dans l’iPad Pro 12,9 pouces). Les rapports indiquent qu’Apple prévoit d’expédier environ 500 000 unités du Reality Pro cette année. À titre de référence, il s’agit d’un chiffre plutôt bas par rapport à d’autres produits Apple.

Un prix élevé pour les consommateurs

Néanmoins, il convient de noter que ce chiffre n’est pas si surprenant. Le prix final du casque AR/VR Apple de première génération que les consommateurs devront payer devrait s’élever à plus de 3 000 dollars. C’est pourquoi Apple a décidé de commercialiser le Reality Pro principalement auprès des professionnels et des développeurs de contenu AR/VR.

Malheureusement, cela limitera l’attrait de l’appareil. Apple serait conscient que le casque AR/VR ne sera pas un succès immédiat et travaille déjà sur un produit de deuxième génération moins onéreux. Seul l’avenir nous dira si le Reality Pro marque véritablement le début de l’ère Apple post-iPhone.