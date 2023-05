Ne vous attendez pas à voir la puce Apple M3 lors de la WWDC 2023

by

by

À l’approche de la conférence WWDC 2023 d’Apple, de nombreuses rumeurs circulent sur la nouvelle puce M3 qui équipera probablement la prochaine génération de Mac et de MacBook. Mais si vous envisagez d’acheter un MacBook ou un MacBook Pro actuel, ne vous laissez pas décourager par ces rumeurs.

La puce M3 est pratiquement garantie à un moment donné en raison du succès de la puce M1 et des critiques qui ont suivi le lancement de la puce M2 (et des M2 Pro et M2 Max). Cependant, je doute que nous la voyions dès la WWDC 2023, qui débutera le 5 juin.

Dans la dernière série de rumeurs publiées sur Bloomberg par Mark Gurman, la célèbre source d’Apple, il est suggéré qu’Apple est en train de tester les MacBook équipés de la puce M3 pour s’assurer que les logiciels et les applications fonctionnent correctement sur le nouveau matériel, y compris le futur système d’exploitation macOS 14.

Selon Gurman, qui a une bonne expérience des fuites Apple fiables, l’une des puces testées serait le M3 Pro, qui serait équipé de 12 cœurs de processeur, 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire unifiée.

Il s’agirait d’une augmentation décente du nombre de cœurs — par rapport à l’actuelle puce M2 Pro, qui démarre avec 10 cœurs de CPU, 16 cœurs graphiques et 32 Go de mémoire — et elle serait fabriquée à l’aide d’un nouveau processus de 3 nanomètres afin d’intégrer ces cœurs supplémentaires à la puce.

Faut-il attendre avant d’acheter un MacBook ?

Cette nouvelle fuite, si elle est avérée, pourrait inciter certaines personnes à reconsidérer l’achat d’un MacBook ou d’un Mac dans un proche avenir. Étant donné le coût supplémentaire des modèles M2 Pro et M2 Max, ne serait-il pas plus judicieux d’attendre les modèles M3 Pro et M3 Max ?

Pas nécessairement. Tout d’abord, si vous attendez toujours la dernière version de peur que ce que vous achetez soit un jour dépassé, alors vous n’achèterez plus jamais de technologie. Il est tout aussi probable que le M3 soit un jour remplacé par le M4.

Si vous attendez le M3 ou le M3 Pro, vous risquez de devoir patienter encore un peu. Si la puce est en cours de test, ne l’attendez pas de suite, et Gurman lui-même suggère que tout Mac ou MacBook équipé de la M3 n’arrivera pas avant la fin de 2023, avec la M3 Pro (et nous pouvons supposer que la M3 Max) arrivant en 2024.

Les rumeurs les plus convaincantes concernant la WWDC font état d’un nouveau MacBook Air de 15 pouces, qui sera apparemment équipé de la puce M2.