Moto Razr 40 : officialisation du nom et des informations de l’écran

L’un des cas d’utilisation les plus intéressants du facteur pliable est peut-être sa capacité à redonner vie aux emblématiques modèles de smartphones à clapet du passé. C’est précisément ce qu’a fait Motorola avec sa gamme Razr.

Les derniers-nés de cette dernière, les Moto Razr 40 et Razr 40 Ultra, sont attendus le mois prochain et Evan Blass, un éminent spécialiste de la technologie, nous a offert une nouvelle série de documents promotionnels. Ils ont été partagés dans un tweet sur son compte Twitter officiel (et privé), @evleaks.

Parmi les points forts, on trouve une courte vidéo du Moto Razr 40 Ultra, qui montre l’appareil en train d’exécuter des applications complètes et capable d’afficher un (petit) clavier. Pour rappel, le principal argument de vente du modèle haut de gamme est son écran de couverture supérieur, qui sera beaucoup plus grand que celui du Razr 40 standard.

Un autre détail apporté par Evan Blass est le fait que la variante haut de gamme du Moto Razr 40 portera des noms différents en fonction du marché. Aux États-Unis, l’appareil sera commercialisé sous le nom de Moto Razr 40+, tandis qu’il sera connu dans le monde entier sous le nom de Moto Razr 40 Ultra.

Il convient de noter que Motorola a opté pour une approche intéressante en ce qui concerne la structure de sa gamme. Au lieu de lancer un duo de smartphones pliables composé d’un smartphone à clapet et d’un autre davantage bloc-notes, l’entreprise a décidé de sortir deux smartphones à clapet — une haut de gamme et une autre plus abordable.

Cette stratégie n’a jamais été explorée dans le domaine des smartphones pliables et le Moto Razr 40 sera le premier appareil d’entrée de gamme de ce type. Le Moto Razr 40 Plus/Ultra devrait coûter environ 1 000 dollars au lancement, tandis que le prix du modèle d’entrée de gamme n’est pas encore connu. Les deux appareils devraient être dévoilés le 1er juin, et leur disponibilité générale débutera peu après.