Mobvoi présente la TicWatch Pro 5 dans de nouvelles images

Mobvoi a commencé à teaser l’arrivée de la TicWatch Pro 5 dans une nouvelle campagne qui montre la smartwatch à venir dans son intégralité, avec une potentielle date d’annonce également suggérée.

Dans le cadre de la nouvelle campagne « HighfivePro5 » de l’entreprise sur Instagram et Twitter, présentée ci-dessous, des images complètes de la smartwatch sont superposées à différents endroits dans le monde.

Concrete jungle where dreams are made of. In the heart of New York City, we find our power, inside and out. #HighfivePro5 pic.twitter.com/QYwx49yw8S —Mobvoi_Official (@Mobvoi_Official) May 16, 2023

Chacune d’entre elles montre un aspect différent du design de la montre Wear OS, bien que cela ne fasse que confirmer ce que nous savions déjà grâce à une récente fuite du listing Amazon de la TicWatch Pro 5, entre autres.

La différence la plus notable entre la Pro 5 et les modèles de la génération actuelle — la TicWatch Pro 3 et la TicWatch Pro 3 Ultra – est le nouveau bouton on/off et la disposition du bouton supérieur. Sur les modèles existants, ils sont positionnés à 2 et 5 heures, alors que la TicWatch Pro 5 place une audacieuse nouvelle couronne à 3 heures et déplace le bouton latéral juste au-dessus.

Il est intéressant de noter que Mobvoi offre également une TicWatch Pro 5 gratuite dans le cadre de la promotion, la date limite de participation étant fixée au 23 mai.

Cela pourrait suggérer que la date d’annonce coïncidera avec la fin du concours « HighfivePro5 », ou, bien sûr, qu’elle interviendra avant ou après. Étant donné de ce que nous savons des fuites, le lancement officiel pourrait avoir lieu d’un jour à l’autre.

Nous devrions avoir tous les détails assez rapidement — y compris, espérons-le, la date à laquelle le Pro 5 sera mis à jour vers Wear OS 4, qui vient d’être annoncé — alors restez à l’écoute pour des nouvelles officielles de Mobvoi.