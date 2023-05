Le Nothing Phone 2 fait surface dans les benchmarks, mais avec Snapdragon 8 Gen 1 ?

Au début du mois, Nothing a confirmé qu’il présenterait le smartphone Nothing Phone (2) en été. Lors du MWC 2023, Carl Pei a confirmé que le smartphone serait équipé d’un chipset Snapdragon de la série 8, sans révéler le numéro de modèle exact. Un dirigeant de Qualcomm a accidentellement révélé qu’il s’agirait d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Aujourd’hui, le Nothing Phone 2 portant le numéro de modèle Nothing A065 a fait surface sur Geekbench, mais il présente les spécifications du Snapdragon 8 Gen 1 puisqu’il indique une vitesse d’horloge de 3 GHz contre 3,2 GHz pour le 8+ Gen 1.

Certains rapports indiquent que le smartphone utilisera la version la plus basse du 8+ Gen 1 qui est déjà utilisée dans le dernier POCO F5 Pro qui utilisera toujours la technologie de processus 4 nm de TSMC, mais ne bénéficiera pas d’une augmentation de la vitesse d’horloge du processeur.

Il révèle également que le smartphone disposera de 12 Go de mémoire vive et d’Android 13. D’après les précédentes rumeurs, le smartphone sera doté d’un écran AMOLED d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go, mais il devrait également être disponible en modèles 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, comme le Phone (1).

Le Nothing Phone (2) sera vendu sur Amazon, comme le Phone (1), et devrait être lancé prochainement puisqu’il a déjà commencé à faire l’objet d’un teasing.