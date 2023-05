Bing Chat s’enrichit de nombreuses fonctionnalités, dont un widget AI

Microsoft ne fait que commencer. Nous verrons beaucoup plus rapidement, car l’entreprise s’est engagée à annoncer de nouvelles améliorations et avancées au cours des 100 prochains jours. Si vous créez des applications, vous devrez suivre de près Microsoft Build, la conférence des développeurs qui se tiendra à Seattle à partir du 23 mai. Microsoft a déjà confirmé l’existence d’API Bing pour les applications tierces, alors attendez-vous à ce que les vannes soient bientôt ouvertes pour tous les développeurs .

Le navigateur Microsoft Edge devrait recevoir deux nouvelles fonctionnalités : Conversation contextuelle et Actions sur le texte sélectionné. Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de poser des questions à Bing Chat en rapport avec le contenu qu’ils consultent et d’obtenir un contexte approfondi pour n’importe quel texte dans l’application .

En outre, les utilisateurs de SwiftKey auront accès à la traduction assistée par l’IA de Bing directement dans l’application clavier. Les utilisateurs d’Android disposent déjà de la mise à jour, et les utilisateurs d’iOS les rejoindront dans la semaine. En ce qui concerne les améliorations linguistiques, Bing a étendu la prise en charge des langues pour la saisie vocale et amélioré la qualité des discussions en dehors de l’anglais.

SwiftKey, le clavier de Microsoft, va également bénéficier de quelques mises à jour intéressantes. La nouvelle fonction Compose du clavier permet désormais de rédiger un texte en fonction de paramètres spécifiés par l’utilisateur, tels que le sujet, le ton, le format et la longueur. Les utilisateurs d’Android et d’iOS y auront accès dans les deux prochaines semaines.

En facilitant la discussion avec votre nouveau compagnon virtuel sur mobile, Microsoft a rendu plus facile la reprise de la conversation sur votre ordinateur de bureau. Bing reprendra la conversation là où vous l’avez laissée . L’inverse est également vrai : vous pouvez commencer une discussion sur votre ordinateur et la poursuivre en déplacement à l’aide de votre smartphone. Cette fonctionnalité sera déployée au cours de la semaine prochaine.

Le widget Bing permet d’accéder rapidement à la nouvelle expérience Bing Chat. Il comprend un champ de recherche dans lequel vous pouvez taper vos requêtes habituelles, mais aussi un bouton dédié qui vous permet d’accéder directement à l’expérience de chat. Il y a également un microphone pour les requêtes vocales et un bouton dédié pour lancer une recherche privée. Une fois mis à jour, vous pouvez ajouter le widget Bing en touchant et en maintenant une zone vide de votre écran d’accueil.

Après avoir mis Bing Chat à la disposition de tous les utilisateurs au début du mois de mai, Microsoft ajoute aujourd’hui à Bing et à Edge une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA . L’une des mises à jour les plus remarquables de l’application Bing est l’introduction d’un widget Bing Chat pour les écrans d’accueil iOS et Android .

L’intelligence artificielle a le vent en poupe. La conférence Google I/O a révélé certains des projets du géant de la recherche visant à doter la plupart de ses produits numériques de fonctions d’intelligence artificielle. La forte participation de Google garantit presque à elle seule la propagation de l’IA dans presque tous les secteurs et services, et elle a certainement mis le feu aux poudres chez des concurrents comme Microsoft.