Le Nothing Phone (2) embarquerait le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm

Le MWC (Mobile World Congress) 2023 est maintenant terminé pour cette année, mais il y a encore des annonces excitantes dont il faut parler ! Comme cette confirmation de Nothing que son Phone (2) sera alimenté par une puissante puce phare fabriquée par le leader de l’industrie Qualcom.

C’est une nouvelle excitante, car le Nothing Phone (2) fait définitivement partie des smartphones les plus attendus de 2023.

Bien que le modèle exact du SoC n’ait pas été rendu public à l’heure où j’écris ces lignes, les rumeurs vont bon train. Beaucoup s’attendaient à ce qu’il s’agisse du Snapdragon 8 Gen 2 ou de son successeur, puisque le smartphone n’est pas attendu avant la fin de l’année. Néanmoins, il pourrait s’agir du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm — une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 1.

Dans une publication LinkedIn, Alex Katouzian, SVP and General Manager of Mobile, a accidentellement confirmé que le smartphone serait équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 avant de le modifier en Snapdragon 8 Series. Même si le Snapdragon 8 Gen 2 est plus rapide, le Snapdragon 8+ Gen 1 est un SoC phare, qui prend en charge la RAM LPDDR5, le stockage UFS 3.1 et le Wi-Fi 6E. Le dernier Snapdragon 8 Gen 2 prend en charge la RAM LPDDR5X, le stockage UFS 4.0 et le Wi-Fi 7.

Bien que Qualcomm n’ait pas officialisé la puce mise à niveau, nous nous sommes habitués à ces mises à niveau à mi-chemin, car elles sont historiquement traditionnelles chez le fabricant. En outre, ce serait un énorme pas en avant pour Nothing en tant que marque. Son premier smartphone avait un SoC Snapdragon 778G+ de milieu de gamme, qui n’a pas impressionné, même si c’était une inclusion logique pour un produit de démarrage.

Le Nothing Phone (1) est sorti au cours de l’été 2022, avant d’arriver en France. Même en dépit de son processeur plus faible, il a impressionné tant par son design unique que par ses performances fiables, ce qui témoigne de l’approche de Nothing en matière de conception matérielle. Étant donné cela, je suis impatient de voir ce que la société peut faire avec un SoC plus puissant.

Des défis à venir

Carl Pei – fondateur de Nothing et ex-dirigeant d’OnePlus – a donné des détails sur la transition difficile du smartphone aux États-Unis. Même s’il existe un programme de lancement bêta pour les États-Unis, la société a du mal à allouer les ressources appropriées pour assurer un lancement de produit réussi, ce que Carl Pei attribue à la relative jeunesse de la firme en tant que fabricant.

Une chose est sûre : le Nothing Phone (2) est en train de voir le jour, et les rumeurs font déjà état de quelques fuites concernant ses spécifications. Étant donné l’apparence du premier Nothing Phone, on peut dire que les fans sont surtout impatients de voir comment le smartphone va améliorer son apparence unique.