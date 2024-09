Snapdragon 8 Gen 4 : le Galaxy S25+ bat des records sur Geekbench

Après les révélations sur le Galaxy S25 Ultra, c’est au tour du processeur du Galaxy S25+ de briller dans les bases de données de benchmarks. La version américaine du téléphone, équipée du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, a fait son apparition sur Geekbench avec un score qui force l’admiration.

Le Galaxy S25+ surpasse même le score monocoeur récemment divulgué du Galaxy S25 Ultra, équipé d’un Snapdragon 8 Gen 4 cadencé à 4,47 GHz dans sa version européenne. Le S25+ est listé avec deux cœurs de performance cadencés à 4,19 GHz, ce qui explique en partie son léger retard en multicore.

Cependant, en comparant des versions similaires, c’est-à-dire les versions débloquées pour la vente aux États-Unis, toutes deux cadencées à un maximum de 4,19 GHz, le S25+ dépasse le S25 Ultra en multicore sur Geekbench.

Un Snapdragon 8 Gen 4 personnalisé pour Samsung

Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que la prochaine famille de smartphones phares Galaxy S25 de Samsung fonctionnera sur un chipset Snapdragon 8 Gen 4 personnalisé, baptisé Snapdragon for Galaxy, comme d’habitude.

Qualcomm et Samsung sont très probablement encore en train de peaufiner les fonctionnalités exclusives que le Snapdragon 8 Gen 4 sur mesure offrira, et de trouver le point d’équilibre idéal entre la consommation d’énergie et les performances avec des prototypes d’ingénierie.

Des performances prometteuses

En général, Qualcomm cadence la version personnalisée du processeur Snapdragon pour Samsung à une fréquence plus élevée. Il est donc possible que la version du Galaxy S25 Ultra avec 4,47 GHz pour les deux cœurs de performance et 3,53 GHz pour les six cœurs d’efficacité de milieu de gamme soit la version finale.

Il ne faut pas oublier que le Galaxy S25+ aura un écran légèrement plus petit avec moins de pixels à gérer pour l’unité de traitement graphique, ce qui pourrait expliquer son léger avantage dans les benchmarks par rapport au Galaxy S25 Ultra.

Dans tous les cas, la famille Galaxy S25 s’annonce comme une bête de performance, avec des capacités de calcul en IA prêtes à rivaliser avec les plus puissants, y compris la gamme iPhone 16 Pro qu’elle bat déjà dans ces benchmarks préliminaires.