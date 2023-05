Le lancement de Nothing Phone (2) est confirmé pour l’été

La dernière marque à succès de Carl Pei, cofondateur de OnePlus, Nothing, fait des vagues depuis sa création. La première tentative de smartphone de l’entreprise a été le Nothing Phone (1), un smartphone transparent et lumineux. Et le succès a été au rendez-vous, avec plus de 650 000 unités vendues dans le monde. Mais tout le monde attend désormais son successeur, impatient de savoir ce que l’on peut attendre du Nothing Phone (2). Nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps, car le Nothing Phone (2) a été officiellement annoncé, et sera bientôt disponible.

À l’heure où tout le monde se prépare à accueillir le Google Pixel 7a la semaine prochaine, Nothing est notoirement là pour teaser son prochain smartphone et attirer les foules. Dans un tweet officiel, la société a confirmé que le Nothing Phone (2) arrivera à l’été 2023 et nous a également donné un aperçu du nouveau panneau arrière transparent.

Une page d’accueil mettant en avant les changements confirmés, comme un design et un chipset haut de gamme, a déjà été mise en place. Voyons donc ici tout ce que vous pouvez attendre du Nothing Phone (2).

Tout d’abord, regardons les informations officielles que nous avons reçues aujourd’hui. La société a partagé un premier aperçu du panneau arrière du Nothing Phone (2). Comme prévu, elle est transparente, à l’instar de celle du Nothing Phone (1). Vous pouvez voir le plastique texturé blanc qui recouvre les composants internes, ainsi que la bande lumineuse Glyph (non éclairée ici) et l’indicateur d’enregistrement rouge. Le Phone (2) redessine l’indicateur, qui n’est plus circulaire comme son prédécesseur.

D’autres éléments de conception du prochain smartphone ne sont pas visibles ici, mais nous pouvons faire une supposition éclairée. Les lumières “Glyph” seront à nouveau un élément marquant de ce téléphone, avec de nouvelles astuces et fonctionnalités, grâce à l’équipe logicielle interne. Et non, les Glyph ne seront pas RVB mais blancs comme auparavant. Il est possible que l’entreprise modifie l’emplacement des Glyph à l’arrière.

Quant à l’avant, nous aurons toujours un cadre symétrique autour de l’écran. Le Phone (2) établira-t-il des parallèles avec l’iPhone ou le design subira-t-il des changements majeurs ? Seul l’avenir nous le dira.

Une puce phare sous le capot

Une chose est sûre, le prochain Nothing Phone sera plus puissant que son premier modèle. L’entreprise a déjà confirmé le chipset que nous trouverons sous le capot. Lors du MWC 2023 en début d’année, il a été annoncé que le Nothing Phone (2) serait équipé d’un chipset phare Snapdragon de la série 8. Mais Nothing et Qualcomm sont restés très discrets sur le nom exact du processeur. Cependant, un cadre de Qualcomm a accidentellement vendu la mèche sur LinkedIn.

Alex Katouzian, de Qualcomm, a mentionné que le Nothing Phone (2) serait équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 dans un message de félicitations sur LinkedIn. Mais il a rapidement modifié le message pour supprimer la mention du nom du chipset, confirmant ainsi le chipset qu’utilisera le Phone (2). Mais attendons de voir si cela s’avère vrai.

En outre, le Phone (2) comprendra également au moins 12 Go de RAM ainsi qu’une fonction de RAM virtuelle, un peu comme les smartphones populaires de nos jours. Il sera également livré avec 256 Go de stockage embarqué, une batterie de 5 000 mAh (plus grande que la batterie de 4 500 mAh du Phone (1)), et plus encore.

Enfin, nous verrons également un écran AMOLED adaptatif avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Nothing Phone (2). Il aura probablement des bordures de la même taille que son prédécesseur.