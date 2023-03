MWC 2023 : le Nothing Phone (2) sera propulsé par un SoC de la série Snapdragon 8

Nothing, l’entreprise d’électronique grand public de Carl Pei, ancien cofondateur de OnePlus, vient d’annoncer ses plans pour son prochain smartphone. Lors du MWC 2023, Carl Pei a révélé que le prochain smartphone de la société utiliserait une puce phare de Qualcomm.

Pei a confirmé que le futur Nothing Phone (2) sera équipé de l’un des processeurs haut de gamme de la série Snapdragon 8 de Qualcomm. Cependant, il n’a pas confirmé le nom exact de la puce.

Est-ce le Snapdragon 8 Gen 2 qui se trouve à l’intérieur ?

Lewis Hopkins, responsable des relations publiques de Nothing aux États-Unis et au Royaume-Uni, a déclaré que la société ne peut que confirmer un processeur « Qualcomm Snapdragon 8 Series » pour le moment.

Innovation, fuelled. Phone (2) will be equipped with the @Qualcomm @Snapdragon 8 Series chipset. For a leap in power and performance. https://t.co/lMHizf3lId —Nothing (@nothing) February 28, 2023

Il n’est pas difficile de déduire que la puce en question ne sera probablement pas le dernier et meilleur Snapdragon 8 Gen 2. Presque tous les fabricants de smartphones qui utilisent cette puce particulière dans leur smartphone mettent un point d’honneur à chanter ses louanges dans leur blitz marketing.

Le pari le plus sûr serait le Snapdragon 8+ Gen 1, un rafraîchissement de milieu de cycle du SoC Snapdragon 8 Gen 1 introduit l’année dernière. Dans une interview séparée avec TechCrunch, Pei a laissé entendre que le Nothing Phone (2) n’utilisera pas le Snapdragon 8 Gen 2. Interrogé sur le prochain smartphone Nothing, Pei a déclaré : « en termes de coût, il sera probablement analogue ».

La déclaration de Pei est un autre signe fort que le Nothing Phone (2) utilisera un processeur Snapdragon 8 de précédente génération pour réduire les coûts, au lieu de faire des folies avec le dernier silicium de Qualcomm. De nombreux fabricants de smartphones ont déployé cette stratégie par le passé pour offrir un flagship abordable, et il ne sera pas surprenant de voir Nothing suivre ces traces.

Un réel boost de performances

Le Nothing Phone (1) a offert une expérience solide malgré l’utilisation d’un processeur de milieu de gamme. C’est parce que Nothing a gardé l’interface utilisateur extrêmement propre et rapide, même si Pei affirme que l’équipe n’a pas eu assez de temps (et de ressources) pour travailler sur Nothing OS pour le premier opus.

Le Phone (2) bénéficiera donc d’un énorme gain de performance avec une puce phare de Qualcomm par rapport au Snapdragon 778G+ du Phone (1). Avec le Nothing Phone (2), Pei insiste sur le fait que le logiciel sera au centre des préoccupations. Couplé à un puissant processeur Snapdragon 8, le smartphone à venir semble être un ensemble convaincant avec un prix compétitif à la clé.

Lors de l’événement, Carl Pei a également confirmé que la société lancerait un nouveau produit en mars, qui devrait être les Nothing Ear (2) qui ont récemment fait surface dans des images. Ils conserveraient un design analogue, et ajouteront un ANC personnalisé, une double connectivité et d’autres fonctionnalités.