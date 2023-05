Sonos abandonne une fonction importante pour les appareils Android

En ce qui concerne la raison de ce changement, Sonos a déclaré que « les nouvelles versions des systèmes d’exploitation mobiles peuvent parfois modifier la façon dont les informations sont partagées entre les appareils, et cette fonction ne sera plus compatible avec les nouvelles versions du système d’exploitation Android ».

Sans oublier que des services comme Apple Music, YouTube Music, Deezer et Plex vous permettent de télécharger et de diffuser de la musique en ligne. Bien entendu, vous devez toujours payer un abonnement premium si le service de streaming l’exige. Une fois la musique téléchargée sur l’un de ces services, elle sera accessible depuis Sonos dès que le service utilisant l’application Sonos sera ajouté.

Sonos est une marque de plus en plus populaire sur le marché du streaming audio, ce qui rend la dernière annonce de l’entreprise assez décevante pour ceux qui aiment ses produits. À partir de la semaine prochaine, Sonos ne prendra plus en charge le streaming de fichiers audio locaux à partir d’appareils Android .