L’IA Claude d’Anthropic peut désormais traiter des romans entiers en moins d’une minute

Anthropic a fourni le texte complet de « The Great Gatsby » de F. Scott Fitzgerald, d’une valeur d’environ 72 000 jetons, suivi d’une ligne incorrecte du livre. Claude a parcouru l’ensemble du livre et a trouvé la ligne correcte en 22 secondes. Anthropic affirme que Claude peut traiter des entrées d’une valeur de 100 000 jetons en moins d’une minute . Pour mettre cela en perspective avec le monde réel, un humain mettra plus de 5 heures à lire un texte d’environ 100 000 jetons.

Cela signifie que Claude peut accepter un texte qui est en fait un livre entier . Vous pouvez copier-coller ces livres dans le champ d’interrogation de Claude et il répondra à toutes les questions que vous vous posez sur les personnages et les rebondissements du livre.

Les modèles d’IA conversationnelle tels que ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google semblent disposer de l’ensemble des informations disponibles sur l’Internet, mais il y a une limite en ce qui concerne les invites de l’utilisateur. Les chatbots d’IA ne traitent pas les mots et les phrases comme un humain. Ils les décomposent en jetons.