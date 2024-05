Accueil » Claude d’Anthropic : Créez des assistants IA pour e-mails, achats et plus

Anthropic lance une nouvelle fonctionnalité pour son chatbot IA, Claude, permettant à chacun de créer des assistants e-mail, des bots d’achat de chaussures, ou d’autres solutions personnalisées.

Cette puissante fonctionnalité, appelée « Tool Use » permet à Claude d’interagir de manière autonome avec des sources de données externes, des API et des outils, révolutionnant ainsi la manière dont les entreprises peuvent tirer parti de l’IA pour automatiser des tâches, personnaliser des recommandations et rationaliser l’analyse des données.

Bien que le terme « agents AI » puisse sembler technique, c’est exactement ce que propose Anthropic. Par exemple, cet outil peut analyser des données pour créer des recommandations de produits personnalisées basées sur l’historique d’achat d’un utilisateur, ou fournir des réponses rapides aux demandes des clients, comme le suivi des commandes ou le support technique en temps réel. Pour mettre en place un assistant, il suffit d’accéder à une API et de savoir coder.

Cet outil fonctionne également avec des images, permettant des applications qui analysent des données visuelles. Par exemple, un consultant en design d’intérieur virtuel peut utiliser cet outil pour analyser des images de pièces et fournir des suggestions de décoration personnalisées.

L’assistant IA sera disponible par l’API Messages d’Anthropic, Amazon Bedrock, et Google Vertex AI. La tarification est basée sur le volume de texte traité par Claude, mesuré en « tokens ». En général, 1 000 tokens équivalent à environ 750 mots. Pendant la phase bêta, la plupart des utilisateurs ont opté pour l’option la plus rapide et abordable d’Anthropic, Haiku, qui coûte environ 25 cents par million de tokens entrants et 1,25 dollar par million de tokens sortants.

Selon Dianne Penn, chef de projet chez Anthropic, l’équipe teste la fonctionnalité Claude depuis avril avec quelques milliers de clients. Elle anticipe des solutions innovantes de la part des startups : l’un des clients mis en avant est Study Fetch, qui a utilisé cet outil pour créer un tuteur AI personnalisé nommé Spark.E.

Un avenir construit sur les assistants IA de Claude

Les assistants IA ou agents (peu importe comment on les appelle) semblent représenter l’avenir de cette technologie. Lors de la Google I/O, Google a dévoilé divers moyens pour permettre à l’AI de faire des achats et des recherches pour vous. Chez OpenAI, la société travaille sur un assistant vocal à la Her qui peut répondre en temps réel et observer le monde autour de vous.

La disponibilité générale de Tool Use positionne Anthropic à l’avant-garde de l’IA d’entreprise, offrant aux entreprises un outil puissant pour débloquer de nouvelles efficacités et capacités. Au fur et à mesure que les entreprises adoptent cette technologie, le paysage du travail est appelé à changer, l’IA assumant des rôles plus autonomes dans les écosystèmes numériques. Toutefois, l’adoption éthique et responsable des outils d’IA sera cruciale pour garantir que cette transformation profite à la fois aux entreprises et à leurs employés.