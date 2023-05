Google célèbre l’emblématique salamandre du lac de Xochimilco en doodle

L’ajolote est un amphibien mexicain connu pour sa capacité à régénérer les membres perdus et à rester « jeune » tout au long de sa vie. Il s’agit d’une espèce endémique du lac Xochimilco, à Mexico, qui est en voie d’extinction. Google consacre son doodle du 20 mai à cet animal emblématique.

Le Google Doodle vise à reconnaître l’importance culturelle et environnementale du lac de Xochimilco, et il est extrêmement important de préserver cette salamandre dans son habitat naturel ! Ce Doodle restera 48 heures sur le moteur de recherche, mais ce n’est pas tout, il s’agira également d’un jeu vidéo interactif !

Cela sera possible grâce à une expérience qui invitera les utilisateurs à une excursion relaxante à Trajinera, où ils devront photographier différents types de salamandres tout en apprenant des choses sur cette espèce.

Selon Google, plusieurs équipes mondiales ont été impliquées dans la création du jeu et ont mené des recherches approfondies sur le lac afin de représenter, le plus fidèlement possible, le patrimoine culturel et naturel que cet espace représente.

En outre, le doodle propose une musique originale des compositeurs mexicains Bruno Barrera et Julian Cerrillo. Ils cherchent à exalter la culture du pays et sa sonorité unique à travers le style lofi.

Jouons tout en apprenant !

D’autre part, l’illustration est l’œuvre d’Hélène Leroux. Elle a visité l’emblématique site des mois avant de commencer à concevoir les illustrations afin d’en capturer l’essence. « Ce projet nous a donné l’occasion d’apprendre et de découvrir la richesse de la culture et de l’histoire du Mexique et du lac de Xochimilco », a déclaré Hélène Leroux, illustratrice du Doodle.

« J’ai eu la chance de visiter le lac lui-même et son incroyable beauté avec les chinampas, les trajineras, la faune locale combinée à la culture riche et colorée du Mexique, qui ensemble m’ont donné une incroyable inspiration pour créer le jeu », a-t-elle ajouté.

Les doodles sont devenus une occasion de réflexion et de conversation autour des questions de diversité, d’équité, d’inclusion et de durabilité, tout en mettant en lumière des personnalités et des lieux qui nous rappellent l’importance de promouvoir des initiatives axées sur la création d’une société meilleure.