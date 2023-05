Une nouvelle fuite montre que Garmin travaille à l’extension de la gamme Fenix 7

by

Il semblerait que Garmin ne soit pas tout à fait prête à présenter sa prochaine smartwatch phare, car une récente fuite montre que la société va d’abord développer ses anciennes séries.

Ces informations proviennent du site allemand WinFuture, et selon le rapport, les nouveaux modèles sont les Garmin Fenix 7 Pro, Fenix 7X Pro, Epix Pro Gen 2, et Approach S70. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’informations techniques ou de spécifications dans la fuite, mais il y a beaucoup d’images montrant l’apparence des montres et quelques indices sur les fonctionnalités à venir.

En commençant par les Fenix 7 Pro et 7X Pro, il semble que ces appareils suivront la même trajectoire que le modèle Fenix 7 actuel, à savoir qu’il y aura une version de base, une version solaire et une version solaire saphir. La Solar Edition, comme vous pouvez le deviner, fait référence à la fonction de charge solaire de l’appareil. Si elle est analogue à celle de la Fenix 7, elle permettra d’augmenter considérablement l’autonomie de la batterie, qui pourra atteindre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La version Sapphire Solar Edition ajoute du verre saphir, un type de matériau cristallin réputé pour sa résistance exceptionnelle.

Comme mentionné, en l’absence de spécifications, nous ne savons pas ce qui différencie ces deux montres. Mais si elle ressemble à la série Fenix 6, la Fenix 7X Pro aura une plus grande autonomie et de meilleures performances.

Pour les deux autres smartwatches, il y a très peu d’informations sur lesquelles se baser. La fuite révèle que la Epix Pro Gen 2 sera disponible en trois tailles différentes : 42 mm, 47 mm et 51 mm. WinFuture affirme qu’il y aura pour chacune d’entre elles une variante dotée d’un verre saphir ainsi qu’un modèle de base.

La Approach S70 est la prochaine montre de golf de Garmin et, comme toute autre montre de golf, l’écran affichera des informations importantes pour votre jeu, comme la vitesse du vent et la précision du drive.

En termes de couleurs, tout est assez basique : des nuances de noir, de blanc et de gris avec quelques accents colorés comme sur la Approach S70.

WinFuture indique que nous pouvons nous attendre à une « présentation » des nouvelles smartwatches vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Il est intéressant de noter que la Epix 2 Pro de Garmin (à ne pas confondre avec la Epix Pro Gen 2) devrait également être lancée au cours de cette même période. Le prix n’est pas non plus connu, même si le rapport de WinFuture prévoit que la Epix Pro Gen 2 coûtera au moins 900 euros.

On pourrait penser que l’entreprise préfère consacrer ses efforts à la sortie de la Fenix 8, sa prochaine smartwatch phare. On ne sait pas grand-chose de la Fenix 8, hormis quelques rumeurs, c’est pourquoi il y a de réelles interrogations la concernant.