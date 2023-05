Microsoft Teams se dote d’arrière-plans animés pour vos réunions

Microsoft rafraîchit les arrière-plans disponibles dans Teams et ajoute de nouvelles versions animées. Il s’agit de la plus grande mise à jour des arrière-plans virtuels dans Teams depuis le lancement de la collection originale en 2020, avec de nouvelles options pour remplacer la pièce en désordre derrière vous par une scène idyllique.

Dans un premier temps, il s’agira d’une large collection de nouvelles images fixes, suivies de versions animées en juin. Microsoft partage aujourd’hui quelques détails sur les nouvelles images d’arrière-plan, mais il semble que nous devrons attendre le mois prochain pour voir comment ces arrière-plans animés se comparent à ceux qui sont disponibles sur Zoom depuis des années.

« Avec de toutes nouvelles images, la bibliothèque visuelle réimaginée pour Teams a été conçue de manière réfléchie pour représenter les personnes qui les utilisent et la manière dont elles travaillent le mieux », explique l’équipe de conception de Microsoft dans un nouvel article de blog.

« En examinant la popularité de certaines images, nous avons remarqué que les clients sont tout aussi enthousiastes à l’idée d’être représentés dans des scènes amusantes et imaginatives que dans des espaces réalistes tels qu’un espace de coworking, un bureau ou un domicile ».

Il existe désormais six catégories d’arrière-plans pour Microsoft Teams, dont certains sont axés sur le bois et la lumière, d’autres sur des arrière-plans contemporains et d’autres encore sur des nuages ou des montagnes colorés. Il existe même des arrière-plans conçus pour être accessibles et pour répondre à la manière dont les personnes autistes peuvent être affectées par les motifs et les matériaux. Ces arrière-plans font partie d’une catégorie « appartenance » plus large qui se concentre également sur la vision, l’audition, la santé mentale et bien d’autres choses encore.

Une application très populaire

Microsoft a ajouté que les nouveaux ajouts ont été influencés par les résultats de sa récente étude Future of Work, qui a révélé que plus de la moitié (54 %) des dirigeants sont en train de réorganiser les espaces de réunion pour le travail hybride, ou prévoient de le faire au cours de l’année à venir. Le rapport indique également que près de la moitié (43 %) des employés à distance et des employés hybrides (44 %) déclarent ne pas se sentir inclus dans les réunions, et Microsoft espère que les nouveaux arrière-plans de Teams permettront de remédier à cette situation.

Parallèlement à ces nouveaux designs, Microsoft a également dévoilé de nouvelles statistiques montrant à quel point Teams est devenu omniprésent pour les utilisateurs du monde entier. L’entreprise indique que Teams est actuellement disponible dans 181 pays et 44 langues, et compte plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde.