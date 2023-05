L’explorateur de fichiers de Windows 11 s’enrichit d’un nouveau volet de détails

by

Microsoft met à jour l’explorateur de fichiers de Windows 11 petit à petit, en commençant par la nouvelle barre d’outils dans la première version, et plus récemment avec la navigation par onglets. Un autre changement se profile à l’horizon.

La version 23451 de l’Insider Preview de Windows 11 est actuellement diffusée aux testeurs de Windows Insider sur le canal Dev, et elle inclut un tout nouveau volet de détails dans l’Explorateur de fichiers. Il est toujours accessible par le raccourci clavier Alt+Shift+P, mais il affiche désormais des informations sur l’activité récente, les fichiers et les e-mails associés, ainsi qu’un bouton Partager.

Certaines de ces fonctionnalités pourraient n’apparaître que pour les fichiers de OneDrive ou d’autres services de stockage dans le cloud – l’article de blog n’est pas clair à ce sujet.

Microsoft indique dans son article : “Lorsqu’un utilisateur sélectionne un fichier dans l’Explorateur de fichiers et active le volet, un volet moderne affiche des informations contextuelles sur le fichier, notamment la vignette du fichier, l’état et le bouton de partage, l’activité du fichier, les fichiers et les e-mails associés, ainsi que d’autres informations. Pour activer le volet, choisissez “Volet de détails” dans le menu Affichage, puis faites basculer le volet à l’aide d’un bouton facile d’accès situé sur le côté droit de la barre de commandes. Le menu Affichage/le bouton de basculement de la barre de commande peut également être utilisé pour accéder au volet preview. Ce volet modernisé remplacera l’ancien volet de détails de l’Explorateur de fichiers“.

Le volet Détails n’a pas beaucoup changé depuis Windows Vista et Windows 7. L’amélioration de l’intégration avec les services cloud est pratique, mais il serait également bon de voir plus d’améliorations dans l’aperçu des fichiers – Quick Look sur macOS est toujours une amélioration significative par rapport à tout ce qui est disponible dans l’Explorateur de fichiers.

Microsoft teste également une nouvelle vue de la galerie dans l’explorateur de fichiers, qui affiche les images de votre PC et de votre espace de stockage dans le cloud dans une timeline pratique.