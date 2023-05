Les nouvelles enceintes sans fil de Sony vont à l’extrême

La gamme d’enceintes sans fil de Sony s’enrichit de deux nouveaux modèles, la SRS-XV800 visant à animer une fête, tandis que la SRS-XB100 veut se glisser dans un sac à dos ou sur un vélo. Les deux modèles prennent en charge la lecture de musique par Bluetooth et présentent un certain degré de résistance à l’eau, mais c’est la XV800 qui devrait être votre premier port d’escale si le gros son est votre priorité.

Succédant à la XV900, la XV800 possède cinq tweeters au total. Deux sont placés à l’arrière de l’enceinte pour élargir la scène sonore à l’arrière, en supposant que la XV800 soit placée au centre d’une fête ou d’un jardin. Les trois autres sont placés à l’avant, autour de deux « X-Balanced Speaker Units » — en langage Sony, ces haut-parleurs à diaphragme quasi-rectangulaire permettent, selon la société, d’obtenir des basses plus profondes, tout en séparant mieux les médiums et le haut de gamme.

Bien qu’il ait la forme d’un obélisque, la XV800 est également conçue pour fonctionner sur le côté. Positionnée à l’horizontale, l’enceinte change automatiquement les tweeters avant qu’elle utilise pour maintenir une séparation stéréo correcte. Un port bass-reflex en forme de S se trouve dans la partie inférieure, et des roulettes facilitent le transport de l’enceinte.

Étant donné la taille de l’enceinte, il n’est pas surprenant que Sony ait intégré une batterie de grande capacité. La XV800 a une autonomie de 25 heures avec une charge complète, et une recharge de 10 minutes permet de prolonger l’autonomie de 3 heures. L’enceinte utilise un connecteur de charge propriétaire, plutôt que l’USB-C, bien qu’il y ait un port USB-A à l’arrière qui peut recharger un appareil connecté.

Ce port peut également être utilisé comme entrée audio, avec une entrée auxiliaire standard et le Bluetooth avec prise en charge du multi-pairing. La XV800 peut donc être connectée à un téléviseur, et utilisée comme haut-parleur de divertissement à domicile. À ce stade, les propriétaires voudront probablement appuyer sur le bouton « Light » pour éteindre les LED qui clignotent en même temps que la lecture de la musique. Les autres commandes comprennent la lecture/pause et le volume, ainsi qu’un bouton « Mega Bass » pour augmenter la puissance des basses.

Les entrées micro et guitare situées à l’arrière permettent deux connexions simultanées pour le karaoké ou les spectacles. Il est également possible de relier sans fil deux enceintes XV800 pour former une paire stéréo (audio Bluetooth uniquement), ou d’utiliser Party Connect pour relier plusieurs enceintes Sony et les faire jouer toutes ensemble. La SRS-XV800 est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 800 euros et sera expédiée à partir de mai 2023.

Et pour l’extérieur ?

Bien plus petite et bien plus portable, la SRS-XB100 de Sony ressemble davantage à une canette de soda tronquée. Elle résiste à l’eau et à la poussière selon la norme IP67 et dispose d’une sangle amovible qui peut être utilisée comme poignée de transport ou pour l’attacher à un sac à dos ou au guidon d’une bicyclette. L’autonomie de la batterie peut atteindre 16 heures, selon Sony, la XB100 se rechargeant par un port USB-C situé sous un rabat en caoutchouc.

À l’intérieur du boîtier de 7,36 cm de large et de 9,39 cm de haut, on trouve un radiateur passif et le processeur de diffusion sonore de Sony. Selon l’entreprise, cela devrait permettre d’obtenir une sortie surdimensionnée par rapport à l’échelle globale. Un microphone permet de l’utiliser comme haut-parleur, avec un système d’annulation de l’écho qui, selon Sony, évitera de couper par inadvertance une partie de l’appel. Ce seul avantage peut suffire à justifier le remplacement d’un vieux haut-parleur Bluetooth.

Avec deux unités, le jumelage stéréo est possible, tandis que les boutons sur le côté gèrent la lecture/pause et le volume. La SRS-XB100 est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 59 dollars, dans un choix de quatre couleurs, et sera expédiée à partir du 22 mai.