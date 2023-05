Vous connaissez Apple Silicon, mais qu’en est-il de Microsoft Silicon ?

by

by

Quelques années se sont écoulées depuis qu’Apple a lancé le chipset M1, et il est clair que son pari a été payant. L’incroyable efficacité énergétique de la plateforme « Apple Silicon » basée sur l’architecture ARM a changé la façon dont les gens utilisent les ordinateurs Mac, en particulier les ordinateurs portables MacBook. Aujourd’hui, il semble que Microsoft travaille sur son propre chipset ARM.

Comme l’a découvert Windows Latest, Microsoft recrute actuellement une « équipe Microsoft Silicon » et recherche spécifiquement des ingénieurs ayant de l’expérience dans la conception de circuits intégrés. Les offres d’emploi sur le site Web de Microsoft (qui ont pour la plupart disparu) montrent que l’entreprise est à la recherche d’une série d’embauches, y compris un architecte principal SoC Silicon et un responsable CAO senior de l’intégrité de la puissance du silicium.

Cela indique clairement que Microsoft développe un chipset ARM. On peut supposer que ce SoC ARM sera destiné aux PC, car Microsoft envisage un PC basé sur une architecture ARM depuis des décennies.

Microsoft est bien consciente que l’architecture ARM offre des avantages considérables en termes de puissance de traitement et de consommation d’énergie. Et maintenant qu’Apple a quelques années d’avance sur ARM, il est clair qu’une transition de l’architecture CPU x86 traditionnelle peut se faire avec un atterrissage en douceur.

La Surface Pro X (2019), qui fonctionne avec un chipset Snapdragon 8cx développé par Qualcomm, est l’incursion la plus notable de Microsoft dans l’architecture ARM (si l’on fait abstraction de la désastreuse Surface RT). Cette tablette PC utilise un système d’exploitation spécial appelé Windows on ARM, qui est exactement ce qu’il semble être : une version de Windows conçue pour l’architecture ARM.

Un gros enjeu

Malheureusement, Windows on ARM n’est pas très performant. Le développement du système d’exploitation par Microsoft a été lent, probablement en raison du défi que représente le maintien des décennies de compatibilité ascendante de Windows. En outre, très peu de développeurs sont disposés à porter leurs processus x86 sur ARM, et la couche de compatibilité de Windows on ARM (qui vous permet d’exécuter des logiciels x86-64) nécessite encore beaucoup de travail.

Mais l’un des principaux problèmes qui entravent le développement de Windows on ARM est le matériel. Alors qu’Apple a la liberté de construire un SoC personnalisé parfaitement adapté à son système d’exploitation, Microsoft est coincée dans un accord d’exclusivité avec Qualcomm. Ces dernières années, Qualcomm a clairement stagné, comme en témoignent les minuscules améliorations des performances sur le marché des smartphones Android et des smartwatches.

Il faut espérer que ce soit un signe de sérieux de la part de Microsoft. Si elle parvient à développer un SoC ARM personnalisé capable de rivaliser avec le Apple Silicon, l’industrie des PC dans son ensemble en bénéficiera grandement. Les clients pourront acheter des machines économes en énergie pour Windows ou macOS, et les développeurs de logiciels prendront la plateforme ARM plus au sérieux, fournissant ainsi davantage d’applications ARM natives pour les systèmes d’exploitation de Microsoft et d’Apple.