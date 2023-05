Le Motorola Edge 40 est un peu moins Pro et beaucoup plus abordable

Il y a exactement un mois, Motorola annonçait son dernier smartphone phare, le Motorola Edge 40 Pro, qui a été lancé peu après sur les marchés européen et latino-américain. Plus récemment, la société a également annoncé le Motorola Edge+ — qui est en grande partie le même smartphone que le Edge 40 Pro – pour l’Amérique du Nord.

Aujourd’hui, Motorola présente une variante plus abordable, non Pro, appelée Motorola Edge 40. Il est disponible à partir d’aujourd’hui en Europe au prix de 599,99 €, soit 300 € de moins que le Edge 40 Pro à 899,99 €.

Ces dernières années, Motorola a vraiment amélioré le design de ses smartphones. À l’instar de certaines offres plus récentes de la société, le Motorola Edge 40 est doté de l’une des coques les plus fines de sa catégorie, mesurant seulement 7,58 mm. L’arrière et l’avant sont incurvés et les côtés du smartphone sont entourés d’un cadre en aluminium.

Bien qu’il soit indéniablement magnifique avec son mince châssis et son écran incurvé, ce design présente quelques inconvénients qui pourraient déplaire à certains utilisateurs. Le bord tranchant du Edge 40 peut s’avérer un peu inconfortable pour certains, car il peut être trop tranchant. L’écran incurvé n’est pas non plus sans poser de problèmes, notamment en ce qui concerne les reflets de lumière à l’endroit où le verre commence à se déformer.

Comme on pouvait s’y attendre, le Edge 40 présente des caractéristiques légèrement inférieures à celles du Pro. Son écran OLED 1080p est légèrement plus petit (6,55 pouces contre 6,67 pouces), et son taux de rafraîchissement est inférieur à 144 Hz contre 165 Hz, mais il est peu probable que cela soit perceptible dans la pratique. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une fréquence tactile de 360 Hz (parfait pour les jeux), ainsi que la prise en charge du HDR10+ et de l’espace colorimétrique DCI-P3 (parfait pour le contenu en streaming). Ajoutez à cela une luminosité maximale de 1200 nits et vous obtenez une expérience visuelle bien équilibrée.

Un téléobjectif en moins

Sous le capot, le Edge 40 est également équipé d’un processeur Dimensity 8020 de MediaTek au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 du Pro, et d’une batterie légèrement plus petite d’une capacité de 4 400 mAh. Le SoC Dimensity 8020 est une puce très performante, bien qu’elle soit construite sur le processus de 6 nm.

À l’instar de la plupart des autres marques de smartphones, le Edge 40, qui n’est pas un Pro, ne possède pas le troisième téléobjectif de son grand frère plus cher, et ce qui reste est également de plus faible résolution. Le Edge 40 dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, d’un ultra-large de 13 mégapixels avec un mode macro et un champ de vision de 120 degrés, et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Par ailleurs, le Edge 40 a conservé quelques caractéristiques intéressantes. Bien sûr, sa charge rapide est presque deux fois moins importante que celle du modèle Pro, mais il est toujours aussi rapide (68 W) et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie pour 10 minutes de charge.

Il est également conforme à la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, la charge sans fil jusqu’à 15 W et les doubles haut-parleurs stéréo. Les couleurs disponibles sont le bleu acrylique et le cuir végétal vert olive ou noir.

Beaucoup moins onéreux que le haut de gamme

Comme mentionné, le Motorola Edge 40 est commercialisé au prix public de 599 euros et disponible en mai 2023. Il est fourni avec un chargeur 68W et une coque de protection. Il est décliné en coloris noir, vert olive et bleu.

C’est 300 euros de moins que le modèle phare, le Edge 40 Pro.