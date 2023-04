Le Motorola edge 40 pro est officialisé avec un Snapdragon 8 Gen 2 et un prix de 899 euros

Motorola a officiellement dévoilé le edge 40 Pro, le dernier-né de la gamme de produits phares de l’entreprise. L’appareil a été lancé l’année dernière en Chine sous le nom de smartphone Moto X40 et est désormais disponible sur les marchés internationaux. Équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le Motorola edge 40 pro est prêt à faire concurrence à d’autres smartphones Android haut de gamme comme la série Galaxy S23 de Samsung et le Pixel 7 Pro de Google.

En regardant de près le design du edge 40 pro, il devient évident que le dernier fleuron de Motorola suit l’approche de conception minimale de la marque vue dans d’autres smartphones Moto. Il est disponible en deux coloris — noir interstellaire et bleu lunaire — et est doté d’un verre Gorilla Victus de Corning à l’avant et à l’arrière. L’appareil est également conforme à la norme IP68 en matière de distorsion et de résistance à l’eau.

Le edge 40 pro est doté d’un écran pOLED de 6,67 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est l’un des taux de rafraîchissement les plus impressionnants disponibles sur les flagships Android aujourd’hui. L’appareil prend également en charge la lecture de contenus HDR10+ et Dolby Vision et affiche une résolution de 2 400 x 1 080 pixels.

Comme la plupart des nouveaux flagships Android actuellement sur le marché, le edge 40 pro est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et à un espace de stockage UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 512 Go, il devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Le moto edge 40 pro fonctionne sous Android 13 et prend en charge l’environnement de bureau « Ready For » de Motorola ainsi que les autres améliorations logicielles de l’entreprise telles que ThinkShield, Moto Secure et Family Space.

À l’arrière, le Motorola edge 40 pro est équipé d’une triple caméra comprenant un capteur photo principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x. L’entreprise affirme que le edge 40 pro peut enregistrer des vidéos en résolution 8K ou en 4K HDR10+ pour une meilleure qualité. La caméra selfie de 60 mégapixels, avec prise en charge des vidéos 4K à 60 fps et HDR, se trouve dans le poinçon situé à l’avant.

Enfin, il convient de noter que l’appareil est équipé d’une capacité de charge filaire de 125 W qui, selon le fabricant, permet de recharger complètement la batterie de 4 600 mAh en 23 minutes environ. En outre, l’appareil est doté d’une fonctionnalité de charge sans fil de 15 W et peut également offrir une charge sans fil inversée de 5 W pour les accessoires tels que les oreillettes.

Dans l’ensemble, le edge 40 pro semble être un solide smartphone phare Android. Si l’entreprise parvient à corriger ses défauts logiciels, à proposer une caméra fiable et à fournir des mises à jour en temps voulu, nous pourrions avoir entre les mains un concurrent de taille pour le Galaxy S23.

Prix et disponibilité

Le prix du edge 40 pro a été fixé à 899,99 € et sera disponible à l’achat dans les prochains jours. Motorola explique que le edge 40 pro témoigne de l’engagement de l’entreprise à offrir à ses clients des expériences de smartphone haut de gamme.