La vidéo de la première impression du Pixel 7a et les échantillons de photos déjà disponibles

Les événements de lancement de Google sont généralement une formalité plus qu’autre chose. L’entreprise n’est pas la meilleure pour garder le secret sur ses smartphones et sa tactique de défense consiste à révéler certains de ses produits avant les événements de dévoilement officiels pour montrer aux fuites qui est le patron.

Hier soir, à la surprise de tout le monde, l’entreprise nous a montré à quoi ressemble la rumeur du Pixel Fold, et elle a déjà parlé de la Pixel Tablet à plusieurs reprises. La société nous a également montré le Pixel 7a, mais si vous êtes trop impatient pour attendre la conférence Google I/O du 10 mai, quelqu’un a publié une vidéo de prise en main sur YouTube.

Le YouTubeur munchy a réalisé une vidéo détaillée du Pixel 7a et nous a également montré quelques échantillons d’appareil photo. Il s’agit de la variante Arctic Blue. Il dit avoir acheté l’unité, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le smartphone est officieusement déjà en vente.

Comme d’innombrables fuites l’ont dit, le design du Pixel 7a est un croisement entre le Pixel 7 et le Pixel 6a. Même si le smartphone a la même diagonale d’écran que le Pixel 6 a – 6,1 pouces — il serait un peu plus large et plus grand que son prédécesseur. Le smartphone pèserait 193 g, ce qui le rend plus lourd que le Pixel 6 a de 178 grammes.

munchy a confirmé que le Pixel 7a est doté d’un écran à 90 Hz, ce qui constitue une avancée par rapport à l’écran à 60 Hz du Pixel 6a. Toutefois, il ne s’agit pas d’un écran LTPO, de sorte que le taux de rafraîchissement ne changera pas de manière adaptative.

Question sur la batterie

Le smartphone est sans surprise alimenté par la puce interne Tensor G2 et il est associé à 8 Go de RAM. À titre de référence, le Pixel 6a dispose de 6 Go de mémoire vive.

Des fuites avaient indiqué que le Pixel 7a aurait une batterie de 4 400 mAh, mais la vidéo indique qu’il embarque une batterie de 4 300 mAh. Il pourrait s’agir de la capacité réelle du téléphone. Il y a de fortes chances que la capacité annoncée soit plus élevée. Le smartphone est censé prendre en charge une charge filaire de 20 W et, pour la première fois sur les smartphones abordables de Google, une charge sans fil. Cependant, la vitesse de charge sans fil n’est que de 5W. La vidéo a également confirmé que le Pixel 7a prendra en charge la reconnaissance faciale.

Focus sur la photo

munchy a également pris quelques photos du Pixel 7 a. Le capteur photo principal a produit des images de 16 mégapixels, ce qui semble s’aligner avec les rumeurs qui mentionnaient qu’il aurait un capteur principal de 64 mégapixels. Il utilise probablement la technologie du Pixel Binning. Le YouTuber affirme que la caméra ultra-large, qui, selon les fuites, est de 12 mégapixels, produit également des photos de 16 mégapixels. Les clichés sont impressionnants et aideront le smartphone abordable de Google à conserver sa place parmi les meilleurs photophones.

Le Pixel 7a serait commercialisé le 11 mai et devrait coûter 499 dollars.