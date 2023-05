Salesforce lance SlackGPT et adopte l’IA générative pour les workflows des entreprises

Il semble qu’il n’y ait pas d’échappatoire à l’IA ! Lors du NYC World Tour, Salesforce a annoncé une nouvelle expérience d’IA générative pour Slack, appelée SlackGPT. L’offre, comme l’explique l’entreprise, vise à tirer parti de la puissance de ses propres LLM et de ceux de tiers avec les connaissances internes de Slack pour rendre les équipes plus productives au sein de l’outil de communication sur le lieu de travail. Elle fait suite à un effort analogue de Microsoft, qui a déjà commencé à intégrer son Copilot d’IA dans l’application Teams.

Il faut toutefois noter que SlackGPT prendra un certain temps avant d’atteindre les utilisateurs finaux. Salesforce précise que les capacités d’IA sont encore en cours de développement et de test dans le cadre de la nouvelle plateforme Slack.

Selon Salesforce, l’expérience générative de SlackGPT se concentre sur trois domaines clés : les fonctions d’IA natives dans l’application Slack, les workflows automatisés intégrant des actions d’IA et l’inclusion de l’application Einstein GPT dans la plateforme.

Les fonctions natives, qui sont actuellement en cours de prototypage pour l’expérience utilisateur de Slack, aideront les utilisateurs en entreprise sur des aspects tels que le résumé et l’aide à la rédaction.

Par exemple, s’il y a un certain nombre de messages non lus dans un canal, un utilisateur pourrait obtenir le résumé de ce qui a été discuté en un clic ou il pourrait se mettre au courant d’un huddle manqué en demandant un résumé et des actions à entreprendre. Ils peuvent également utiliser l’assistant de rédaction, sous la forme d’un bouton dédié dans la rédaction de messages et dans Slack Canvas, pour rédiger un texte à partir de zéro, distiller le contenu et ajuster le ton.

Un générateur de workflows

Ces fonctionnalités natives seront complétées par un générateur de workflows no code amélioré, qui aidera les équipes à automatiser leur travail avec l’IA en faisant appel à des applications basées sur de grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT d’OpenAI (actuellement en version bêta) ou Claude d’Anthropic (désormais disponible).

Enfin, Salesforce a également annoncé que Einstein GPT, son propre assistant d’IA générative qui fournit plus de 200 milliards de prédictions alimentées par l’IA par jour à travers Customer 360, arrivera sur Slack sous la forme d’une application dédiée. Cela permettra aux utilisateurs d’interroger les données clients de Salesforce, y compris des éléments tels que les nouveaux prospects ou les clients susceptibles de changer de fournisseur, directement dans Slack à l’aide d’invites en langage naturel.

Pour l’instant, il n’y a pas de date exacte à laquelle ces nouvelles capacités d’IA générative seront disponibles pour les utilisateurs finaux. Salesforce a déclaré que les fonctions d’IA natives et l’application Einstein GPT sont en phase de développement, tandis que le générateur de workflows amélioré avec des connecteurs d’IA sera probablement déployé cet été.