Événement Motorola le 16 avril : Lancement attendu des Edge 50 Ultra et Fusion

Motorola s’apprête à ajouter de nouveaux membres à sa célèbre série Edge avec un événement annoncé pour le 16 avril. Déjà présent sur le marché indien avec le Edge 50 Pro, Motorola pourrait bien révéler deux autres modèles, malgré des fuites ayant déjà dévoilé certains détails.

Le très attendu Motorola Edge 50 Ultra se distingue par son design élégant, combinant un écran incurvé, des côtés métalliques et un dos en finition cuir. Selon les rendus produits par Evan Blass, alias @evleaks sur X, ce modèle phare inclura trois caméras arrière, dont une équipée d’un zoom optique rétractable.

Les spécifications incluent le nouveau processeur Snapdragon 8 s Gen 3 de Qualcomm, trois caméras de 50 mégapixels chacune, et des finitions en « Peach Fuzz » et « Black » en cuir ainsi qu’un « Sisal » beige clair en métal brossé, le tout sous Android 14.

En parallèle, le Edge 50 Fusion représente l’entrée de gamme de cette série. Ce modèle propose un écran OLED de 6,7 pouces, une construction certifiée IP68 et est propulsé par le processeur Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ses atouts sont complétés par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh supportant la charge rapide à 68 W. Il est décliné en « Ballad Blue », « Peacock Pink » et « Tidal Teal ».

Deux nouveaux dans la gamme Motorola Edge 50

Quant au Edge 50 Pro, intermédiaire de la série, il associe design attrayant et spécifications compétitives pour un prix avoisinant les 360 euros en Inde. Ce modèle propose notamment une charge rapide à 125 W, un écran OLED de 6,7 pouces et une capacité de batterie de 4 500 mAh. Ses caméras, dont une principale de 50 mégapixels et une téléobjectif avec zoom hybride 30x, promettent des performances de haut niveau.

L’événement du 16 avril devrait clarifier les plans de Motorola pour ses nouveaux fleurons de 2024, promettant une révélation excitante pour les amateurs de technologie.