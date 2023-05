L’application Photos de Windows 11 s’enrichit de diaporamas

Quoi qu’il en soit, ces changements apportés à l’application Photos pour répondre à la populaire demande sont un autre signe positif que Microsoft semble de plus en plus faire ce qu’il faut avec Windows 11. À savoir : écouter. Espérons donc que l’entreprise entendra les commentaires clairs et nets qui lui parviennent au sujet de l’introduction de publicités voilées dans l’OS.

Microsoft réintroduit également une autre fonctionnalité très demandée : la barre de défilement de la chronologie. Elle vous permet de faire défiler des points dans le temps et de trouver des photos par année et par mois, ce qui est particulièrement utile si vous recherchez un souvenir d’une année particulière.