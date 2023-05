OPPO pourrait travailler sur une smartwatch capable de mesurer la tension artérielle

Nous voyons déjà une poignée de grandes entreprises du secteur proposer des moyens plus pratiques de mesurer la tension artérielle, ainsi que des noms plus modestes il ne serait donc pas surprenant que OPPO nourrisse ses propres projets. Toutefois, comme ce brevet vient tout juste d’être déposé et accordé, nous ne nous attendons certainement pas à ce que cela se produise de sitôt.

Le fonctionnement exact de ce processus n’est pas totalement clair, mais il est possible que les bracelets imitent un brassard de tensiomètre traditionnel et déterminent la mesure en se gonflant .