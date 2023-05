Pourquoi le QR code va-t-il remplacer le code-barres ?

Les QR codes représentent l’avenir de l’identification des produits. Ils étaient initialement destinés à être utilisés au Japon, mais ils sont depuis devenus une tendance croissante dans de nombreux pays du monde.

Comme nous allons le voir dans la suite de cet article, les QR codes sont plus pratiques que les code-barres, plus durables que ces derniers, plus faciles à lire et peuvent être lus par tous les appareils. Les QR codes sont également plus compacts que les code-barres, ce qui signifie qu’ils peuvent être imprimés sur des articles plus petits comme une carte de visite ou un autocollant par exemple. Les QR codes sont également plus fiables que les code-barres. Ils peuvent contenir plus de données (jusqu’à 2 000 caractères) et sont moins susceptibles d’être endommagés ou couverts par la saleté.

Ils sont également plus sûrs que les code-barres. Ils utilisent des moyens de chiffrement pour qu’il soit plus difficile pour les autres utilisateurs de lire les informations stockées sur un QR code sans autorisation. Le plus grand avantage de l’utilisation des QR codes par rapport aux code-barres est qu’ils peuvent être lus par n’importe quel appareil doté d’une caméra (comme les smartphones ou les tablettes) et qu’ils ne requièrent aucun logiciel ou application spéciale pour les scanner.

Bien que les code-barres existent depuis des décennies, les QR codes offrent plus d’avantages par rapport aux code-barres traditionnels.

Vitesse et commodité

Les QR codes sont plus rapides et plus pratiques que les code-barres. Vous n’avez pas besoin de vous approcher du produit pour qu’il soit scanné, ce qui signifie que vous pouvez scanner un QR code depuis l’autre bout de la pièce ou même depuis votre siège dans une salle de cinéma.

Les QR codes sont un excellent moyen d’attirer les gens vers votre site Web et il est très facile de créer un QR code depuis votre smartphone ou votre ordinateur via un logiciel gratuit ! Vous pouvez les imprimer sur des autocollants et les appliquer sur des produits ou les placer dans des magazines ou des journaux pour que les gens les scannent.

Vous pouvez même les intégrer sur des panneaux d’affichage et d’autres endroits où vous voulez que les gens voient le nom de votre entreprise, votre logo ou vos coordonnées.

Les QR codes ne se limitent pas aux smartphones

Les QR codes ne sont pas limités aux smartphones. En fait, les QR codes peuvent être lus par tout appareil doté d’une caméra et capable de le scanner. Ainsi, si vous avez un vieux téléphone portable ou une vieille tablette qui fonctionne encore mais qui n’a pas d’applications ou d’accès à Internet, il sera toujours possible de lire votre QR code.

Il en va de même pour les appareils encore plus anciens qui n’ont pas de caméra. Les QR codes peuvent être lus par un smartphone ou une tablette avec une caméra et un accès Internet, qui peuvent ensuite envoyer les données à l’autre appareil.

Ils ne seront pas bloqués par la luminosité et sont écologiques

L’un des plus grands avantages de l’utilisation des QR codes est qu’ils ne sont pas affectés par l’éclairage. Les codes-barres ne peuvent être lus que dans de bonnes conditions de luminosité ou lorsqu’ils sont tenus face à une source de lumière. Les QR codes, en revanche, fonctionnent dans n’importe quelles conditions d’éclairage, ce qui les rend beaucoup plus fiables que les code-barres.

Les QR codes sont également plus compacts que les code-barres, ce qui signifie qu’ils peuvent être lisibles sur un morceau de papier ou un espace beaucoup plus petit. Cela est particulièrement utile lorsque vous devez imprimer de grandes quantités d’étiquettes ou d’autocollants. Un autre avantage des QR codes est qu’ils peuvent être lus par n’importe quel smartphone doté d’un appareil photo, alors que les codes à barres doivent être scannés à l’aide d’un équipement spécial.

Plus petits que les codes à barres et plus d’informations à livrer

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le QR code remplacera le code-barres. Premièrement, ils sont plus petits que les code-barres et donc plus faciles à placer sur les petits supports. Deuxièmement, ils peuvent être lus par des smartphones, des caméras et d’autres appareils qui n’ont pas de scanner intégré. Troisièmement, vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour scanner un QR code : tout se fait localement sur votre appareil !

Les QR codes sont également plus polyvalents que les code-barres. Les codes-barres ne peuvent être lus que par un scanner et ils ne contiennent que des données numériques. Les QR codes peuvent stocker n’importe quel type de données : texte, chiffres, URL, informations de contact et plus encore !

Plus faciles à scanner

Les QR codes sont constitués de carrés noirs et blancs, ils sont donc plus faciles à lire que les code-barres. Un QR code peut être scanné sous n’importe quel angle, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier que votre téléphone soit dans la bonne position lorsque vous en prenez une photo. Vous n’avez pas non plus besoin d’être juste à côté de votre produit ou de la carte d’identité de votre employé ; vous pouvez scanner un QR code depuis l’autre bout de la pièce.

Les QR codes sont également plus adaptés à la téléphonie mobile que les codes-barres : ils sont suffisamment petits pour être insérés sur un badge d’identification d’employé sans prendre beaucoup de place et si quelqu’un souhaite une version plus grande pour l’écran de son smartphone, il existe toujours une application permettant de l’agrandir à la demande !