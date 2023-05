Google va séparer les commandes de volume des notifications et des sonneries d’Android

La grande question est donc de savoir quand Google rendra disponible la séparation des curseurs de notification et de sonnerie. Elle pourrait apparaître dans la version stable QPR3 qui est provisoirement prévue pour le 5 juin. Et quand je dis « prévu », c’est vraiment une intuition. Après tout, le calendrier de publication des mises à jour de Google est aussi ponctuel que le métro…

9to5Google poursuit en mentionnant qu’une demande de fonctionnalité pour les contrôles séparés a été marquée comme « corrigée », avec des notes indiquant : « La fonctionnalité demandée sera disponible dans une prochaine version ». Ce commentaire a été posté il y a quelques jours, et a suscité cette réponse d’un utilisateur d’Android qui a été postée : « Il ne vous a fallu que deux ans pour reconnaître votre logique erronée… Merci d’avoir enfin compris l’importance de cette fonctionnalité. Elle rendra l’Android de Pixel beaucoup plus convivial ! ».

Selon 9to5Google , ce changement pourrait intervenir dans Android 13 QPR3 ou 14. Le site a repéré « une commande ADB qui crée des curseurs distincts pour le volume de la sonnerie et le volume de la notification dans le menu Paramètres > Son et vibration. Cela s’ajoute au volume des médias, des appels et des alarmes pour un total de cinq curseurs ».