Bing Chat devient plus utile dans deux domaines : le voyage et les recettes de cuisine

Microsoft vient de nous faire savoir qu’elle a rendu le populaire chatbot Bing plus utile dans certains domaines, et plus récemment, des améliorations ont été apportées à la façon dont l’IA traite les requêtes concernant les voyages et les recettes de cuisine.

Dans un article de blog résumant les améliorations apportées au cours de la semaine dernière, Microsoft a indiqué que des mesures ont été prises pour donner à son IA alimentée par ChatGPT de meilleures réponses sur ces deux sujets.

Dans les deux cas, le géant du logiciel précise qu’il a « amélioré la précision des citations » et qu’en ce qui concerne les recettes, il a utilisé des « données de base » améliorées provenant des fournisseurs de contenu de recettes, les citations vous dirigeant vers le site du fournisseur plutôt que vers Bing.com (afin d’éviter le trafic usurpé).

Microsoft indique qu’il faut s’attendre à d’autres ajustements dans ces domaines en fonction des commentaires des utilisateurs.

Par ailleurs, le nombre de « déclencheurs de fin de conversation » a été réduit, c’est-à-dire les cas où l’intelligence artificielle de Bing se tait et met fin prématurément à une session de chat (en vous disant quelque chose comme : « Je suis désolé, mais je préfère ne pas poursuivre cette conversation »). C’est une bonne chose de voir les erreurs de fin de conversation se réduire, et c’est quelque chose que Microsoft a régulièrement entrepris au fil du temps. Ainsi, lentement mais sûrement, le nombre de fois où vous verrez le chatbot Bing s’effondrer et fermer une session devrait être de plus en plus faible.

Une IA qui s’améliore

Il est également intéressant de voir que Microsoft perfectionne progressivement l’IA de Bing dans des catégories spécifiques — les recettes et les voyages dans ce cas-ci, comme je l’ai mentionné, mais avant cela, nous avons vu d’autres travaux visant à rendre le chatbot plus intelligent avec des requêtes relatives à votre région (comme « où se trouve l’épicerie la plus proche ? », par exemple). Sans parler des améliorations apportées aux mathématiques et aux questions relatives à l’actualité (et aux dernières nouvelles).

Beaucoup de choses se passent pour faire avancer l’IA de Bing, semble-t-il, et nous n’entendons pas autant de bavardages sur les progrès de l’IA concurrente de Google, Bard. Cela dit, Bard commence maintenant à recevoir des mises à jour significatives — et une documentation complète à ce sujet — en commençant par diverses améliorations de performance et en renforçant la variété des réponses du chatbot.

D’après les rumeurs, les efforts ne manquent pas pour faire avancer Bard, Google ayant redéployé du personnel pour se concentrer sur l’IA (aux dépens de Google Assistant, apparemment).